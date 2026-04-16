Defesa Civil e Femarh realizam blitz educativa e distribuição de mudas em Alto Alegre

A Femarh (Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos), em parceria com a Defesa Civil Estadual, realiza nesta quarta-feira, 15, a partir das 9h, uma blitz de prevenção a queimadas no município de Alto Alegre, na avenida 1º de Julho, na sede do município.

Durante a ação, também feita com a participação da Defesa Civil Municipal de Alto Alegre, serão distribuídas mudas de plantas e repassadas orientações à população sobre práticas de prevenção a incêndios florestais, reforçando a conscientização ambiental.

A iniciativa integra a programação da Operação Sem Fogo, que segue até o fim deste mês, com o objetivo de reduzir ocorrências de queimadas e ampliar as ações educativas no estado.

De acordo com o diretor executivo da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Cidinei Silva, a ação vem sendo ampliada para o interior.

“É uma iniciativa de prevenção que antes ocorria apenas em Boa Vista, mas já realizamos nos municípios de Bonfim, Cantá, Normandia e Mucajaí, e agora chega a Alto Alegre”, destacou.

Ele ressaltou que, mesmo com a redução dos incêndios neste período, o trabalho preventivo continua sendo prioridade.

“Estamos envolvendo as comunidades indígenas nessa conscientização, as coordenadorias das defesas civis municipais e brigadas estaduais. A proposta é manter essas ações ao longo de todo o ano”, afirmou.

Para a blitz de prevenção a queimadas, participam militares da Defesa Civil Estadual, técnicos da Femarh, além de profissionais da Defesa Civil de Alto Alegre e agentes do Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito).

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