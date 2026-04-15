NOTÍCIAS

Cartório Eleitoral de Bonito informa mudança em local de votação e orienta eleitores para as Eleições 2026 – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Cartório Eleitoral de Bonito informa mudança em local de votação e orienta eleitores para as Eleições 2026 – Prefeitura Municipal de Bonito

O Cartório Eleitoral de Bonito comunica aos eleitores uma importante alteração para as Eleições 2026: o prédio da Prefeitura Municipal não será mais utilizado como local de votação.

As seções eleitorais que anteriormente funcionavam no local foram remanejadas para novos endereços. As seções 6 e 7 passam a funcionar na Escola Estadual Luiz da Costa Falcão, enquanto as seções 27 e 28 foram transferidas para a Funlec – Escola Honorato Jacques.

Eleitores que desejarem alterar o local de votação têm até o dia 6 de maio para realizar a solicitação.

O Cartório Eleitoral também informa que, a partir do dia 27 de abril, o atendimento será em horário ampliado, das 8h às 18h. Além disso, haverá plantões de atendimento nos dias 18 e 25 de abril, e nos dias 1º, 2 e 3 de maio, com funcionamento das 8h às 13h.

Entre os serviços oferecidos estão alistamento eleitoral, transferência de município, revisão de dados cadastrais e regularização de inscrição eleitoral.

Para mais informações, os eleitores podem entrar em contato pelo WhatsApp (67) 99878-9373 ou procurar diretamente o Cartório Eleitoral, localizado na Rua Olívio Jaques, 849.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

GCM detém em flagrante homem acusado de tentativa e roubo no Wanel Ville – Agência de Notícias

Posted on Author boavistaagora.com.br

27 de abril de 2024 13:32 Por: Secom A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba deteve um homem, de 25 anos de idade, em uma pastelaria, por tentativa e roubo no Wanel Ville, zona oeste da cidade. O caso aconteceu por volta das 23h30 de sexta-feira (26), após o acusado roubar uma farmácia na mesma […]
NOTÍCIAS

Cícero Lucena recebe novas ambulâncias e João Pessoa passa a ter 100% da frota do Samu renovada

Posted on Author boavistaagora.com.br

João Pessoa passa a contar com 100% da frota de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) renovada e equipada com tecnologia moderna para atender a população da Capital e da Região Metropolitana. Nesta quinta-feira (12), o prefeito Cícero Lucena recebeu cinco novos veículos por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). […]
NOTÍCIAS

Samu BV capacita agentes da Guarda Municipal em primeiros socorros

Posted on Author boavistaagora.com.br

Foto: Jonathas Oliveira/Semuc/PMBV Quinze agentes do Grupamento de Proteção Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) concluíram nesta quarta-feira, 20, o curso de Suporte Básico de Vida no Núcleo de Educação em Urgência (NEU) do SAMU BV. Só este ano, o NEU já promoveu mais de 35 cursos e capacitações a diversos profissionais, assim como […]