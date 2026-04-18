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Secretaria do Planejamento e Escritório de Projetos lançam a 3ª edição do Prêmio EPROJ/SEPLAN

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O Governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado do Planejamento (Seplan) e do Escritório de Gestão de Projetos (Eproj SC), anunciou a abertura do edital da 3ª edição do Prêmio EPROJ/SEPLAN – SC 2026, iniciativa que reconhece práticas, projetos e produções técnico-científicas de destaque na gestão pública estadual.

A premiação contempla três modalidades — Artigos Científicos, Projetos Públicos e Programas Públicos — e é voltada a agentes públicos de diferentes esferas. “A novidade desta edição é que, além de propostas de todos os órgãos estaduais, poderão ser inscritos também trabalhos de outros poderes e de municípios catarinenses”, destaca o secretário de Estado do Planejamento, Arão Josino.

Para participar, os interessados devem realizar a inscrição no evento por meio de formulário online. Já aqueles que desejam concorrer ao prêmio precisam também submeter seus trabalhos — artigos, projetos ou programas — em formulário específico, seguindo os critérios e data estabelecidos no edital.

As inscrições para o evento já estão abertas, mas a submissão dos trabalhos ocorre entre 20 e 30 de maio. 

Quem pode participar?

Podem participar agentes públicos de diferentes esferas: Poder Executivo Estadual, demais Poderes e Órgãos Autônomos, Administração Pública Indireta e Entidades Vinculadas, Esfera Municipal. Confira os detalhes no Edital.

Quais as modalidades para submissão?

Com o propósito de abranger o ciclo completo do conhecimento e da prática institucional, o Prêmio EPROJ/SEPLAN 2026 institui categorias específicas para o reconhecimento de Artigos Científicos, Programas Públicos e Projetos Públicos, abrangendo iniciativas que demonstrem impacto, relevância e aplicabilidade na gestão pública, observadas as condições e critérios estabelecidos neste instrumento.

Os trabalhos enviados serão avaliados por comissões técnica e científica, com base em critérios como impacto, inovação, qualidade técnica e alinhamento estratégico.

O secretário adjunto da Seplan, Lucas Amancio, destaca que a proposta também incentiva a inovação e o compartilhamento de boas práticas. “Mais do que reconhecer, queremos estimular soluções que possam ser replicadas e aprimoradas em diferentes órgãos, promovendo eficiência e integração entre as instituições públicas”, afirma.

Já o coordenador do Eproj SC, Vitor Correa, ressalta a importância da participação dos servidores de todo estado. “É uma oportunidade de dar visibilidade ao trabalho que muitas vezes acontece nos bastidores, mas que gera impacto direto na vida do cidadão”, pontua.

:: Confira o edital com todas as regras e orientações:

Dúvidas sobre o edital serão respondidas pelo e-mail: premio.eproj@seplan.sc.gov.br

A cerimônia de premiação ocorre no dia 26 de junho, em Florianópolis, e é aberta ao público.

Serviço:

Prêmio EPROJ/SEPLAN SC 2026

De 20 a 30 de maio: Submissão de Artigos, Projetos e Programas, por meio de formulário próprio

Dia 26 de junho: Evento de premiação no Teatro Pedro Ivo, das 13h às 18h.

Texto:
Assessoria de Comunicação Seplan

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