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Casa do Trabalhador oferece 593 vagas de emprego na quarta-feira (15) – Agência de Notícias

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14 de abril de 2026

15:08

Por: Secom

A Casa do Trabalhador, antigo Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sorocaba, ligado à Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), da Prefeitura de Sorocaba, oferecerá, na quarta-feira (15), 593 vagas de trabalho na cidade.

Os munícipes podem se candidatar comparecendo à Casa do Trabalhador, no Centro e a sua unidade móvel, sem a necessidade de agendamento prévio, ou ainda na Casa do Cidadão mais próxima de sua residência.

Para tanto, é necessário que os interessados estejam munidos de carteira de trabalho, CPF e RG. Na Casa do Trabalhador, o munícipe também tem a oportunidade de enviar currículo pelos computadores disponíveis para uso da população.

A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Cel. Cavalheiros, 353, no Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, assim como as Casas do Cidadão. O munícipe que desejar, ainda pode contatar a Casa do Trabalhador pelo WhatsApp: (15) 99149-2474.

Já na quarta-feira (15), das 9h às 12h, a Van do Emprego e Qualificação ficará em frente à Unidade Básica de Saúde (UBS) Mineirão, que fica na Rua Tenente Érico de Oliveira, 110; e das 14h às 16h, no Supermercado Santo, localizado na Rua dos Ales, 1.109, no bairro Barcelona.

Segue, em anexo, todas as vagas de empregos disponíveis na Casa do Trabalhador na quarta-feira (1º).

lista 15-04-2026

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