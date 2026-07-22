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Seinfra segue com a operação tapa-buraco e executa a ação em 30 bairros de João Pessoa

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A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), segue com a operação tapa-buraco, nesta quarta-feira (15), executando o serviço em 30 bairros da Capital. Esse serviço é realizado pela Diretoria de Manutenção Viária e Drenagem e atende às demandas da população para melhorar a qualidade da malha viária da cidade.

A partir das 8h, as equipes estarão trabalhando nos seguintes bairros: Bessa, Bairro dos Ipês, Centro, Cuiá, Jardim Cidade Universitária, Torre, Bairro dos Estados, Cruz das Armas, Jaguaribe, Seixas, Treze de Maio, Bancários, Cristo Redentor, João Paulo II, Trincheiras, Mandacaru, Alto do Céu, Ernesto Geisel, Oitizeiro, Jardim Veneza, Gramame, Miramar, Mangabeira, Aeroclube, Jardim Oceania, Manaíra, Roger, Varadouro, Jardim São Paulo e José Américo.

A Seinfra também executa serviços de manutenção na rede de drenagem, como limpeza e desobstrução de galerias, adequação de linha d’água e extensão de rede, em diversos pontos da cidade. Esse trabalho é intensificado no período chuvoso para evitar alagamentos nas vias.

Atendimento – Os serviços de manutenção da Seinfra, como tapa-buraco, galerias, terraplenagem e iluminação pública podem ser solicitados por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. O aplicativo está disponível nas lojas Google Play e Apple Store gratuitamente.

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