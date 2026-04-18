BOLETIM – Governo do Estado inaugura maior estação de transferência de custódia de gás natural de SC

O governador Jorginho Mello participou nesta quinta, 16, em Siderópolis, no Sul do estado, da cerimônia de inauguração da Estação de Transferência de Custódia da SCGÁS.

A estrutura é a maior estação do tipo no estado e a principal obra da Companhia dentro do projeto Redes do Sul.

A nova estação representa um avanço estratégico na ampliação da infraestrutura de distribuição de gás natural na região Sul catarinense.

O governador Jorginho Mello destaca a importância da obra para o desenvolvimento econômico e para a segurança energética do estado:

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O diretor-presidente da SCGÁS, Otmar Josef Müller, afirma que a obra representa um avanço para a distribuição de gás natural na região Sul:

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Com investimento de R$ 6,7 milhões, a nova estação integra um conjunto de aportes que totalizam R$ 133 milhões no projeto Redes do Sul.

A iniciativa prevê a expansão de aproximadamente 70 quilômetros de gasodutos.

A ETC 10 terá capacidade superior a 1,8 milhão de metros cúbicos por dia, mais que o dobro da capacidade somada das estações atualmente em operação em Tubarão, Urussanga e Nova Veneza.

Repórter: Marcos Lampert