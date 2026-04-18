NOTÍCIAS

BOLETIM – Governo do Estado inaugura maior estação de transferência de custódia de gás natural de SC

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em BOLETIM – Governo do Estado inaugura maior estação de transferência de custódia de gás natural de SC

O governador Jorginho Mello participou nesta quinta, 16, em Siderópolis, no Sul do estado, da cerimônia de inauguração da Estação de Transferência de Custódia da SCGÁS.

A estrutura é a maior estação do tipo no estado e a principal obra da Companhia dentro do projeto Redes do Sul.

A nova estação representa um avanço estratégico na ampliação da infraestrutura de distribuição de gás natural na região Sul catarinense.

O governador Jorginho Mello destaca a importância da obra para o desenvolvimento econômico e para a segurança energética do estado:

SONORA

O diretor-presidente da SCGÁS, Otmar Josef Müller, afirma que a obra representa um avanço para a distribuição de gás natural na região Sul:

SONORA

Com investimento de R$ 6,7 milhões, a nova estação integra um conjunto de aportes que totalizam R$ 133 milhões no projeto Redes do Sul.

A iniciativa prevê a expansão de aproximadamente 70 quilômetros de gasodutos.

A ETC 10 terá capacidade superior a 1,8 milhão de metros cúbicos por dia, mais que o dobro da capacidade somada das estações atualmente em operação em Tubarão, Urussanga e Nova Veneza.

Repórter: Marcos Lampert

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Agência Minas Gerais | Secretaria de Estado de Educação anuncia novo sistema de gestão financeira para escolas da rede estadual

Posted on Author boavistaagora.com.br

A Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG) apresentou, nesta sexta-feira (12/9), um novo sistema de gestão das Caixas Escolares que vai transformar a administração dos recursos financeiros das escolas da rede estadual. A novidade foi divulgada em uma transmissão ao vivo destinada a diretores, vice-diretores e superintendentes Regionais de Ensino (SREs), com o objetivo de […]
NOTÍCIAS

AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO n° 21/2025 – Contratação de empresa especializada para fornecimento de material de apoio diagnóstico para alunos e professores do 5º ano do Ensino Fundamental, para atender a demanda da Secretaria de Educação e Cultura de Bonito/MS. – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on Author boavistaagora.com.br

Reconheço a inexigibilidade de licitação, fundamentada no inciso I, do artigo 74 da Lei n.º 14.133/21, conforme solicitação, documento de formalização da demanda, justificativa e parecer jurídico, constantes no processo abaixo, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de material de apoio diagnóstico para alunos e professores do 5º ano do Ensino […]
NOTÍCIAS

SCTI e Casan estabelecem parceria pra aprimorar transformação digital e inovação na empresa

Posted on Author boavistaagora.com.br

Foto: Divulgação / SCTI O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI), Marcelo Fett, esteve na sede da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) em Florianópolis, na última sexta-feira, 12, para falar sobre a transformação digital da empresa catarinense cinquentenária. Primeiramente conversou com o presidente da empresa, Edson Moritz, acompanhado do diretor-administrativo, […]