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CGM-Rio entrega Prestação de Contas de Governo ao TCMRio referente ao exercício de 2025 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

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A Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro (CGM-Rio) divulgou, nesta quarta-feira (15/4), por meio do Diário Oficial, a Prestação de Contas de Governo da Prefeitura do Rio de Janeiro referente ao exercício de 2025.

O documento foi oficialmente entregue pela controladora geral do Município, Rosemary Macedo, ao conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRio), Luiz Antonio Guaraná, bem como aos demais conselheiros da Corte. A entrega representa o início da etapa de análise prévia por parte do TCMRio, em conformidade com a legislação vigente.

Com 317 páginas, o relatório reúne um conjunto abrangente de informações, incluindo balanços gerais, dados sobre a execução orçamentária, financeira e fiscal, verificação do cumprimento dos limites legais e constitucionais, avaliação do atingimento das metas fiscais, demonstrações contábeis, além da apuração da disponibilidade de caixa, entre outros aspectos relevantes da gestão financeira do Município.

– A Prestação de Contas de Governo é um instrumento essencial para assegurar transparência, responsabilidade fiscal e controle na administração pública. A entrega deste documento ao TCMRio reafirma o compromisso da CGM-Rio com a conformidade legal, a qualidade das informações apresentadas e o fortalecimento das práticas de governança no âmbito municipal – concluiu a controladora geral Rosemary Macedo.

Categoria:

  • 15 de abril de 2026
    • Marcações: CGM-Rio Prefeitura do Rio Prestação de Contas de Governo TCMRio

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