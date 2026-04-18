CGM-Rio entrega Prestação de Contas de Governo ao TCMRio referente ao exercício de 2025 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro (CGM-Rio) divulgou, nesta quarta-feira (15/4), por meio do Diário Oficial, a Prestação de Contas de Governo da Prefeitura do Rio de Janeiro referente ao exercício de 2025.

O documento foi oficialmente entregue pela controladora geral do Município, Rosemary Macedo, ao conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRio), Luiz Antonio Guaraná, bem como aos demais conselheiros da Corte. A entrega representa o início da etapa de análise prévia por parte do TCMRio, em conformidade com a legislação vigente.

Com 317 páginas, o relatório reúne um conjunto abrangente de informações, incluindo balanços gerais, dados sobre a execução orçamentária, financeira e fiscal, verificação do cumprimento dos limites legais e constitucionais, avaliação do atingimento das metas fiscais, demonstrações contábeis, além da apuração da disponibilidade de caixa, entre outros aspectos relevantes da gestão financeira do Município.

– A Prestação de Contas de Governo é um instrumento essencial para assegurar transparência, responsabilidade fiscal e controle na administração pública. A entrega deste documento ao TCMRio reafirma o compromisso da CGM-Rio com a conformidade legal, a qualidade das informações apresentadas e o fortalecimento das práticas de governança no âmbito municipal – concluiu a controladora geral Rosemary Macedo.