Sebrae/RR reforça apoio a contribuintes e MEIs durante ação Declare Certo em Boa Vista



Foto: Divulgação/Sebrae-RR



O Sebrae Roraima participou da ação “Declare Certo 2026”, realizada no estacionamento da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz). No local os contribuintes Boa Vista tiveram a oportunidade de tirar dúvidas e acertar as contas com o Leão.

A ação aconteceu na sexta-feira, 10, e contou com atendimentos gratuitos e reuniu profissionais da contabilidade e instituições parceiras. Juntos, orientaram a população sobre o preenchimento do Imposto de Renda.

A iniciativa é realizada pelo Sescon-RR, com apoio do Sebrae, Conselho Regional de Contabilidade e outros parceiros. Ao longo do dia, contadores e empresários contábeis ficaram à disposição da população para esclarecer dúvidas e ajudar no envio correto das informações.

Logo nas primeiras horas, a procura já era grande. Conforme a presidente do Sescon-RR, Audry Torres, a ação superou as expectativas. “A gente já está bem próximo de atender cerca de 50 pessoas só pela manhã. As pessoas chegam com muitas dúvidas, e esse atendimento tem sido muito importante”, destacou.

Entre os principais questionamentos da população, estão erros nos rendimentos informados, dúvidas sobre pensão alimentícia. E quais despesas podem deduzir.

“Tem muita inconsistência nas informações, principalmente quando o que aparece no sistema não bate com o documento físico. Também, há dúvidas sobre onde declarar pensão alimentícia e quais gastos abatidos”, explicou.

Dia D em todo o Brasil

A ação em Boa Vista faz parte de uma mobilização nacional. Nesta sexta-feira, profissionais da contabilidade de todo o país estão atuando no chamado Dia D do Imposto de Renda, com atendimento gratuito à população.

A iniciativa é coordenada pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em parceria com a Fenacon. Ela ocorre simultaneamente em diversas cidades brasileiras, dentro da campanha Declare Certo.

Durante o atendimento, os contribuintes recebem orientação sobre documentação, uso da declaração pré-preenchida e cuidados para evitar problemas com a malha fina. Apesar de concentrar os atendimentos neste dia, a campanha segue até o fim do prazo de entrega da declaração.

Apoio do Sebrae

O Sebrae também esteve presente com atendimento voltado principalmente aos microempreendedores individuais (MEIs). O analista Marcos Vinícius Viana Reis explicou que o suporte vai além do Imposto de Renda.

“O Sebrae veio dar apoio ao evento, mas também orientar o MEI. A gente atende sobre declaração de faturamento, parcelamento, formalização e outros serviços”, disse.

Com a Estação Sebrae no local, o atendimento acabou sendo ampliado. Quem não conseguiu participar da ação pode procurar as unidades do Sebrae em Boa Vista, na Ville Roy e no bairro Tancredo Neves.

O destaque também ficou por conta do acompanhamento oferecido pelos profissionais. “O diferencial é que o contribuinte não fica sozinho. Ele recebe orientação para preencher corretamente e evitar erros que podem gerar problemas depois”, reforçou a organização.

Orientação

Entre as pessoas atendidas estava a autônoma Lígia Oliveira da Silva, que chegou ao local sem saber da ação, mas acabou aproveitando a oportunidade para resolver uma situação importante da família.

“Na verdade, eu nem sabia que estava acontecendo. Eu vim aqui porque antes resolvia umas coisas nesse prédio e não sabia que tinha mudado. Quando cheguei, vi o atendimento e resolvi aproveitar”, contou.

Lígia explicou que buscava orientação para ajudar o tio, de quem é procuradora. Ele é deficiente visual, e as mudanças recentes nas regras do Imposto de Renda levantaram dúvidas sobre a obrigatoriedade da declaração.

“Eu vim por causa do meu tio. Ele é deficiente visual e eu cuido dessas questões para ele. Queria saber se ele ainda precisava declarar ou não”, disse.

Durante o atendimento, ela recebeu a orientação de que, mesmo sendo isento do pagamento do imposto, o tio ainda precisa fazer a declaração por conta dos rendimentos.

De acordo com Lígia, o atendimento facilitou o entendimento e evitou possíveis erros no processo. “Se eu não tivesse parado aqui hoje, talvez deixasse passar alguma coisa importante”, completou.

Mudanças no Imposto de Renda 2026

Quem ainda não declarou precisa ficar atento às mudanças deste ano. O limite de rendimentos tributáveis subiu: agora, deve declarar quem recebeu acima de R$ 35.584 em 2025. Para atividade rural, o valor passou para R$ 177.920.

Conforme a organização, a restituição também mudou. Em 2026, o pagamento ocorrerá em quatro lotes, e a expectativa é que a maioria receba nos primeiros.

Outra novidade é a não obrigatoriedade dos contribuintes a declarar, mas têm direito a até R$ 1.000 de restituição, poderão receber o valor automaticamente, desde que tenham CPF regular e chave Pix vinculada.

Os ganhos com apostas online também precisam ser informados. Há cobrança de 15% sobre valores que ultrapassarem R$ 28.467,20.

A declaração pré-preenchida foi ampliada, com mais dados sobre rendimentos, despesas e dependentes. Também passou a permitir a inclusão de nome social e informações adicionais.

Com prazo de entrega até o dia 29 de maio, ações como o “Declare Certo” ajudam quem ainda tem dúvidas e evitam problemas futuros com a Receita Federal.

Fonte: Da Redação

