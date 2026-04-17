CASAN reforça compromisso com o abastecimento em Imaruí

Fotos: Acervo CASAN

Avançando no cadastro de moradores e orientações para instalação dos hidrômetros desde que assumiu o Sistema de Abastecimento de Imaruí há aproximadamente seis meses, a CASAN (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento) reforça seu compromisso com as melhorias e a qualidade da água.

Com um conjunto de investimentos em novas redes, a Companhia vem executando também melhorias na Estação de Tratamento de Água. Novos equipamentos laboratoriais foram instalados e garantem a padronização dos métodos de controle e análises de qualidade. A próxima ação na Estação será a instalação de novos tanques de contato, onde a água recebe flúor e cloro, reforçando a segurança do tratamento.

“Na ETA a água passa por processos de coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. É um tratamento completo, que segue as determinações do Ministério da Saúde, como em todas as cidades atendidas pela CASAN, antes que a água seja distribuída aos moradores com toda segurança”, explica o chefe da agência, Gilberto Martins. Assim como nas demais cidades, o controle de qualidade passa também por coletas da água bruta, captada no Rio Tombo da Água, e em diversos pontos das redes de distribuição.

“A Companhia mais uma vez agradece aos moradores que têm comparecido à agência local e reforça aos consumidores que ainda não fizeram seu cadastro para que providenciem essa atualização de seus dados e a instalação do hidrômetro”, complementa Gilberto.

O atendimento para cadastro, atualização de dados e solicitação de serviços, como pedido de ligação, deve ser providenciado na Avenida Domingos da Silva Candemil, Centro, na lateral do Mercado Mendes.