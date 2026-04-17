Causa da morte de Oscar Schmidt aos 68 anos é revelada

O esporte brasileiro amanheceu mais triste nesta sexta-feira, 17 de abril de 2026. Morreu, aos 68 anos, Oscar Schmidt, um dos maiores nomes da história do basquete mundial. Conhecido como “Mão Santa”, o ex-jogador lutava desde 2011 contra um câncer no cérebro e teve sua morte confirmada por sua assessoria.

A notícia gerou forte comoção entre fãs, atletas e personalidades do esporte, que rapidamente prestaram homenagens a um dos maiores ídolos que o Brasil já teve nas quadras.

Uma carreira marcada por números impressionantes

Falar de Oscar Schmidt é falar de números que impressionam até hoje. Ao longo de sua trajetória, ele acumulou incríveis 49.737 pontos, sendo reconhecido como um dos maiores pontuadores da história do basquete mundial.

Nos Jogos Olímpicos, seu desempenho também foi histórico. O brasileiro participou de cinco edições e soma o recorde de 1.093 pontos marcados, consolidando seu nome entre os maiores atletas olímpicos de todos os tempos.

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Mais do que estatísticas, Oscar construiu uma carreira baseada em dedicação, disciplina e amor pelo esporte.

O feito inesquecível contra os Estados Unidos

Um dos momentos mais marcantes da carreira do ídolo aconteceu no Pan-Americano de 1987, realizado em Indianápolis. Na ocasião, Oscar Schmidt foi o grande protagonista da vitória histórica do Brasil sobre os Estados Unidos dentro de casa.

Naquele jogo memorável, o brasileiro marcou 46 pontos, liderando a seleção em um dos capítulos mais importantes do esporte nacional. Até hoje, essa conquista é lembrada como um símbolo de superação e talento.

A escolha que marcou sua trajetória

Mesmo sendo draftado para jogar na NBA, a principal liga de basquete do mundo, Oscar tomou uma decisão que definiria sua carreira: não atuar na liga americana.

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Na época, jogadores da NBA não podiam disputar competições internacionais por suas seleções. Fiel ao Brasil, Oscar Schmidt optou por continuar defendendo a camisa da seleção.

Essa escolha reforçou ainda mais sua imagem como um atleta comprometido com o país, colocando o Brasil sempre em primeiro lugar.

Um exemplo também fora das quadras

Nos últimos anos, Oscar também se destacou por sua postura diante da doença. Desde o diagnóstico do câncer, ele passou a compartilhar sua experiência em palestras e entrevistas, inspirando milhares de pessoas com mensagens de superação, força e resiliência.

Mesmo enfrentando momentos difíceis, nunca deixou de demonstrar otimismo e coragem, características que marcaram sua vida dentro e fora das quadras.

Legado eterno para o esporte brasileiro

A morte de Oscar Schmidt representa uma perda irreparável para o esporte. Mais do que um grande jogador, ele foi um símbolo de dedicação e amor ao basquete.

Seu legado vai muito além dos recordes. Ele deixa ensinamentos sobre compromisso, disciplina e paixão pelo que se faz — valores que continuarão inspirando novas gerações de atletas.

O “Mão Santa” se despede das quadras da vida, mas sua história permanece viva na memória do esporte mundial.