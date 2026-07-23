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Nota de pesar – IFSP

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A Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) manifesta, com profundo pesar, o falecimento do servidor Roney Dias Baker, ocorrido nesta quarta-feira, 17 de abril. 

Técnico em Contabilidade, Roney atuava na Coordenadoria de Contabilidade e Finanças do Campus Araraquara. 

A direção-geral do Campus Araraquara decretou luto oficial de três dias e suspendeu as atividades administrativas e acadêmicas nesta quarta-feira. 

Neste momento de dor, a Reitoria do IFSP, em nome de toda a instituição, solidariza-se com os familiares, amigos e colegas, expressando as mais sinceras condolências.

 

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