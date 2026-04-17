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Governo de SC entrega novos ônibus escolares para transporte de estudantes das redes públicas de ensino da Serra e do Sul

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Governo de SC entrega novos ônibus escolares para transporte de estudantes das redes públicas de ensino da Serra e do Sul

Foto: Jonatã Rocha/SecomGOVSC

O Governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SED), realizou nesta quinta-feira, 16, a entrega de nove novos ônibus escolares para o transporte de estudantes das redes públicas de ensino na Serra e no Sul. Os veículos irão atender os municípios de Lages, São José do Cerrito, Capão Alto, Cerro Negro, Santa Cecília, Orleans, Morro da Fumaça, Lauro Muller e Cocal do Sul, reforçando a frota destinada ao transporte escolar e garantindo mais segurança, conforto e acesso à educação para os estudantes da região. O investimento é de R$ 3,9 milhões.

“Estamos investindo forte para assegurar que nossos alunos tenham condições dignas de chegar até a escola. Transporte de qualidade significa mais frequência, mais aprendizagem e mais oportunidades para o futuro dos nossos jovens. A entrega desses ônibus faz parte de um pacote de ações para a melhoria das condições dos estudantes, que inclui também a climatização das salas de aula com ar-condicionado e a disponibilização de uniformes e materiais escolares para todos”, afirma o governador Jorginho Mello.

Foto: Leo Munhoz / SecomGOVSC

A iniciativa integra o programa Escola Boa, do movimento Educação Levada a Sério, e faz parte de um investimento amplo do Governo do Estado na melhoria da infraestrutura educacional. Ao todo, 100 novos veículos serão entregues para municípios de todas as regiões catarinenses, com investimento de R$ 43,6 milhões, sendo R$ 21,8 milhões provenientes da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc). Além disso, o Estado viabilizou mais R$ 22,4 milhões para a aquisição de outros 51 veículos, entre ônibus e vans, comprados diretamente pelos municípios.

“A entrega desses ônibus representa um avanço significativo para a educação catarinense, especialmente nas regiões onde as distâncias são maiores. Estamos garantindo mais segurança, conforto e qualidade no deslocamento dos estudantes, fortalecendo o compromisso do governador Jorginho Mello com uma educação acessível e de excelência”, destaca a secretária de Estado da Educação, Luciane Bisognin Ceretta.

Foto: Jonatã Rocha/SecomGOVSC

Educação Levada a Sério

O Governo de Santa Catarina, por meio da SED, lançou o programa Educação Levada a Sério, o maior pacote de investimentos do Governo do Estado na história da educação catarinense. O objetivo é atender os quatro eixos que compõem a iniciativa: Escola Boa, Qualifica SC, Transforma SC e Ensino Técnico Gratuito.

As frentes reúnem medidas estratégicas para fortalecer a educação em Santa Catarina. Entre as ações estão a qualificação da aprendizagem dos estudantes, a valorização e a formação continuada de professores, a melhoria da infraestrutura escolar e a ampliação do ensino técnico e profissional alinhado aos arranjos produtivos de cada região.

Também fazem parte a contrapartida dos estudantes beneficiados pelos programas de acesso e permanência no ensino superior, Universidade Gratuita e o Fumdesc, iniciativas que devem gerar impactos significativos no desenvolvimento socioeconômico do Estado.

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