Agência Minas Gerais | Governo de Minas divulga lista de agraciados na Medalha da Inconfidência 2026, em Ouro Preto

Foi publicada neste sábado (18/4), no Diário Oficial de Minas Gerais, a lista de agraciados com a Medalha da Inconfidência 2026. A solenidade, realizada pelo Governo do Estado, ocorre na próxima terça-feira (21/4) na histórica Ouro Preto, na região Central. A cerimônia ocorre tradicionalmente no feriado nacional de Tiradentes, nome pelo qual ficou conhecido Joaquim José da Silva Xavier, considerado o mártir da Inconfidência Mineira, cuja morte completa 234 anos em 2026.
Criada em 1952 pelo então governador Juscelino Kubitschek, a medalha é concedida pelo Estado como forma de reconhecimento a personalidades e instituições que contribuíram e contribuem para o desenvolvimento de Minas Gerais e do país.
A honraria é dividida em quatro graus: Grande Colar, Grande Medalha, Medalha de Honra e Medalha da Inconfidência. Como parte da tradição, a capital do Estado é simbolicamente transferida para Ouro Preto durante a celebração.
A solenidade será conduzida pelo governador Mateus Simões e contará com a presença dos agraciados, além de representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, de universidades e de outras instituições.
Em 2026, serão 171 agraciados divididos em quatro categorias: Grande Medalha, Medalha de Honra, a Medalha da Inconfidência e um com o Grande Colar.
Ao longo da história, a Medalha da Inconfidência reúne uma lista diversa de agraciados, que inclui autoridades dos três poderes, militares e gestores públicos, além de profissionais como professores, pesquisadores, artistas, empresários, lideranças sociais e representantes de instituições públicas e privadas.
A honraria contempla desde chefes de Estado até pessoas com atuação direta na sociedade, refletindo a valorização de diferentes áreas e trajetórias que contribuem para o desenvolvimento econômico, social, cultural e institucional de Minas Gerais e do Brasil.
Grande Colar
O Grande Colar é a mais alta honraria concedida pelo Governo de Minas, destinada exclusivamente a chefes de Estado, de Governo e dos demais Poderes da União.
Em 2026, o agraciado é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Eleito em 2023 para o primeiro mandato à frente do Governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aos 50 anos, acumula experiência em cargos estratégicos da administração pública.
Foi ministro da Infraestrutura entre 2019 e 2022 e atuou como secretário da Coordenação de Projetos do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), com atuação nas áreas de concessões e desestatizações.
Engenheiro civil, também construiu carreira no Exército Brasileiro, onde serviu por 17 anos. Ao longo da trajetória, ocupou ainda funções como diretor-executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), coordenador-geral de auditoria na Controladoria-Geral da União e consultor legislativo da Câmara dos Deputados.
Em edições anteriores, o Grande Colar foi concedido aos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso (2024) e Michel Temer (2023). Em 2025, a honraria foi entregue ao atual presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta.
Rito tradicional
A solenidade da Medalha da Inconfidência é marcada por dois momentos distintos em Ouro Preto. O primeiro é a cerimônia militar, realizada na Praça Tiradentes, com a participação dos Dragões da Inconfidência, hasteamento da bandeira, colocação de flores no monumento ao mártir e salva de 21 tiros.
Em seguida, ocorre a entrega das medalhas no Centro de Artes e Convenções da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop).
A data reforça valores históricos de Minas Gerais, como a defesa da liberdade e da construção democrática. Também rememora o papel de Ouro Preto como antiga capital do estado, função exercida entre 1823 e 1897, reforçada simbolicamente com a transferência da capital durante a celebração.
Medalha da Inconfidência – Homenageados de 2026
(Lista oficial conforme edição do Diário Oficial do Estado em 18/4/2025)
Grande Colar
- Tarcísio Gomes de Freitas, Governador do Estado de São Paulo
Grande Medalha
- Marian Schuegraf, Embaixadora da União Europeia no Brasil
- André Luiz de Almeida Mendonça, Ministro do Supremo Tribunal Federal
- Desembargador Ricardo Couto de Castro, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e Governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro
- Rogério Simonetti Marinho, Senador da República pelo Rio Grande do Norte
- Carlos Alberto Dias Viana, Senador da República por Minas Gerais
- Almirante de Esquadra Leonardo Puntel, Ministro do Superior Tribunal Militar
- General de Exército Pedro Celso Coelho Montenegro, Chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército Brasileiro
- Carlos Augusto Pires Brandão, Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ
- Vice-Almirante Iunis Távora Said, Comandante do 1º Distrito Naval da Marinha do Brasil
- Luciano Campos da Silva, Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto
- Alessandro Fernandes Moreira, Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG – Ex-Offício
- Heron Laiber Bonadiman, Reitor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
- Caroline Loureiro Goulart Teixeira, Defensora Pública-Geral de Minas Gerais – Ex-Offício
- Marcílio Barenco Correa de Mello, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais
- General de Brigada Marcelo de Melo Pontes Feliciano, Comandante da 4ª Brigada de Infantaria Leve-Montanha do Exército Brasileiro
- General de Brigada Ronald Alexandre Mandim de Oliveira, Comandante da Escola de Sargentos das Armas do Exército Brasileiro
- Brigadeiro do Ar Jorge Marcelo Martins da Silva, Comandante do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica – CIAAR – Ex-Offício
- Marcelo Guilherme de Aro Ferreira, Secretário de Estado de Governo de Minas Gerais de 2025 a 2026 – Promoção
- Vander Francisco Costa, Presidente da Confederação Nacional dos Transportes
- Desembargador Federal Lincoln Rodrigues de Faria, Tribunal Regional Federal da 6ª Região
- Mariano Guimaraes Sepúlveda, Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais – Promoção
- Delegada-Geral de Polícia Yukari Miyata, Diretora da Academia de Policia Civil de Minas Gerais
- Coronel BM Rubens Fernandes de Oliveira, Diretor de Recursos Humanos do CBMMG
- Antônio Marcos Nohmi, Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais – Ex-Offício
- Gilberto Kassab, Presidente do Partido Social Democrático – PSD
- Professora de Educação Superior Vanesca Korasaki, Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade do Estado de Minas Gerais – Uemg
- Alexandre Rodrigues Ferreira, Diretor do Hospital das Clínicas da UFMG
- Fabrício Carpinejar, Escritor
- Márcio Hilton Fragoso Borges, Escritor
- Débora Lima Falabella, Atriz – Promoção
- Samuel Rosa de Alvarenga – Samuel Rosa, Músico – Promoção
- Paula Fernandes de Souza – Paula Fernandes, Cantora e Compositora – Promoção
- Nivaldo Batista Lima – Gusttavo Lima, Cantor e Compositor
- César Menotti da Silva, Cantor – Promoção Fabiano José da Silva – Fabiano, Cantor
- Givanildo Vieira de Sousa – Hulk, Atleta Profissional
- Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Superior – Fadenor
- Rodrigo da Silva Pereira, 3º Sargento PM – In-memoriam
- Salomão Borges Filho, Cantor e Compositor Músico – In-memoriam
- Henrique Costa Ferreira – Henrique Maderite, Influencer Digital – In-memoriam
Medalha de Honra
- Pedro Doshikazu Pianchão Aihara, Pedro Aihara, Deputado Federal.
- Dom Walter Jorge Pinto, Bispo da Diocese de Campanha em Minas Gerais.
- Bárbara Barros Botega, Secretária de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais entre 2025 a 2026
- Coronel de Exército Leonardo Toledo de Melo Ramos, Chefe de Estado-Maior do Comando da 4ª Região Militar, Comando da 4ª Região Militar
- Coronel de Exército Davison José de Castro Almeida, Comandante do Núcleo da Base Administrativa do Comando da 4ª Região Militar
- Coronel Aviador Gleydson Márcio Tavares Cavalcanti, Chefe da Subdivisão de Bancas e Editais da Divisão de Admissão e Seleção do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica
- Coronel Aviador Anderson Guimarães da Cruz, Chefe da Divisão Técnica do Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa
- Coronel Intendente Barbara da Silva Caetano, Chefe do Grupamento de Apoio de Lagoa Santa Comando da Aeronáutica
- Ricardo Mari de Novais, Coronel PM
- Coronel PM Ralfe Veiga de Oliveira, Comandante da 1ª Região de Polícia Militar de Minas Gerais
- Delegada-Geral de Polícia Elizabeth de Freitas Assis Rocha, Corregedora-Geral de Polícia Civil de Minas Gerais
- Delegado-Geral de Polícia Civil Gustavo Henrique Ferraz Silva Lopes, Chefe do 9º Departamento de Polícia Civil em Uberlândia
- Beatriz da Silva Cerqueira, Beatriz Cerqueira, Deputada Estadual – Promoção
- Marcos Joseraldo Lemos, Marquinho Lemos, Deputado Estadual – Promoção
- Noraldino Lucio Dias Júnior, Noraldino Júnior, Deputado Estadual – Promoção
- Rubens Rollo D’Oliveira, Desembargador Federal do TRF6
- Luziene Medeiros do Nascimento Barbosa Lima, Desembargadora do TJMG
- Régia Ferreira de Lima, Desembargadora do TJMG
- Roberto Apolinário de Castro, Desembargador TJMG
- Maria Aparecida de Oliveira Grossi Andrade, Desembargadora do TJMG
- Sara Meinberg Schmidt de Andrade Duarte, Procuradora de Justiça
- Marolinta Dutra, Defensoria Pública
- Guilherme Andrade Carneiro Deckers, Defensor Público
- Hélio Fagundes Veloso, Defensor Público
- Guilherme Barquette Fernandes, Defensor Público
- Paula Ávila Dantas Brunner, Defensora Pública
- Ronaldo Santos de Oliveira, Juiz Federal do TRF6
- Frederico Papatella Padovani, Secretário Adjunto de Estado de Comunicação Social de Minas Gerais
- Tenente-Coronel Soraia Emilia Amin dos Santos, Prefeita de Aeronáutica de Lagoa Santa
- Tenente-Coronel Douglas Rodrigues Mendonça, Superintendente de Transportes do Gabinete Militar do Governador
- Domingos Sávio de Mendonça, Tenente-Coronel da Reserva
- Valmir Rodrigues da Silva, Presidente da Federaminas
- Lucas Vieira Lopes, Presidente da Associação Mineira dos Municípios – AMM, Prefeito de Iguatama
- Camila Barbosa Neves, Diretora-Presidente da MGS
- Fábia Pereira Lima, Diretora de Comunicação da UFMG
- José Alberto Naves Cocota Júnior, Diretor da Escola de Minas da Ufop
- Guilherme Theo Rodrigues da Rocha Sampaio, Diretor-Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT – Promoção.
- Caroline Lima Paz, Auditora de Controle Externo do TCE
- Flávio Martins Pereira, Chefe de Gabinete do Reitor da Unimontes
- Major Lucas Tadeu Bonaccorsi, Superintendente de Segurança do Gabinete Militar do Governador
- Ana Paula Braz Maletta, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Uemg
- Laura de Mello e Souza, Professora do Ensino Superior USP
- Marcílio Alisson Fonseca de Almeida, Presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Fomento das Bacias do Jequitinhonha, Rio Pardo, Mucuri e adjacências- CID Rios e Prefeito Municipal de Arinos
- Fábio Henrique Gardingo, Prefeito Municipal de Matipó
- Chrystian Shankar de Oliveira Lima, Padre Sérgio Márcio de Oliveira, Padre
- Cristiano Felix dos Santos Silva, Diretor-Geral da Assembleia Legislativa de Minas Gerais – Promoção
- Márcio Francisco Lopes da Silva, Presidente do Laticínios ITA Indústria e Comércio de Alimentos Laticínios
- Fábio Luiz Braidatto, Diretor Executivo da Rede INTERTV, Minas – Afiliada Globo
- Fábio Chateaubriand Guedes Borba, Sociólogo
- Lucas Vasconcelos Lima Gonzalez, Diretor-Corporativo Transpes
- Tiago Lima Mitraud de Castro Leite, Diretor-Presidente do Instituto Libertas
- Christopher Guimarães Laguna, Presidente Estadual do Partido Novo
- Bruno Baeta Ligório, Presidente do SICEPOT-MG
- João Batista Miguel, Coordenador Cultural do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – Promoção
- Grace Anne Paes de Souza – Grace Passô. Atriz e Dramaturga – Promoção
- Ronaldo Cagiano Barbosa, Escritor, Academia Mineira de Letras
- José Henrique Dias Salvador, Presidente da Rede Mater Dei de Saúde
Medalha da Inconfidência
- Promotor de Justiça Jales Guedes Coelho Mendonça, Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás
- Walter Zwicker Esbaille Júnior, Juiz de direito da 12a Vara de Família da Comarca de Belo Horizonte
- Flávio Márcio Lopes Pinheiro, Promotor de Justiça Vanessa do Carmo Diniz, Promotora de Justiça
- José Antônio Freitas Dias Leite, Promotor de Justiça Lenira de Castro Luiz, Promotora de Justiça
- Henrique Lima Quites, Controlador Interno do TCE-MG
- Marcelo Oliva Galizzi, Delegado de Polícia Civil
- Capitão de Corveta Addison Tavares Couto, Delegado Fluvial de Pirapora Marinha do Brasil
- Capitão de Corveta Larrubia da Silva Freitas, Chefe do Departamento de Segurança do Tráfego Aquaviário da Marinha do Brasil
- Capitão da Aeronáutica Harlen Perdigão Faleiro, Chefe da Divisão de Recursos Humanos do Grupamento de Apoio de Lagoa Santa
- Capitão BM Andréa Coutinho Martins, Chefe de Gabinete do Comando-Geral do CBMMG
- Gustavo Bicalho Ferreira da Silva, Diretor Executivo de Planejamento e de Orçamento do Conselho da Justiça Federal
- Raimundo do Nascimento Ferreira, Diretor da Secretaria Administrativa do Fórum da Seção Judiciária de Minas Gerais – TRF6
- Alex Lopes de Freitas, Diretor de Planejamento e Gestão Estratégica do TCE-MG
- Alexandre Sousa da Silva, Diretor de Tecnologia da Informação do TCE-MG
- Heliane da Costa Ravaiani Brum, Diretora de Análise de Contas e Auditoria Financeira do TCE-MG
- Tébar Sá Pereira Contente, Diretor Institucional e Assessor Especial da Presidência da OAB/MG
- Aline Brandão Silva, Chefe do Cerimonial do Governador do Estado de Minas Gerais
- Leonardo Amaral Castro, Secretário Municipal de Política Urbana de Belo Horizonte
- Alexander Nicolas Dannias, Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas de Poços de Caldas
- Raimundo Célio de Paiva, Vereador e Presidente da Câmara Municipal de Abre Campo
- Fernanda Elisa Pereira Altoé, Vereadora em Belo Horizonte
- Marcela de Lacerda Trópia, Vereadora Belo Horizonte
- Wili dos Santos – Vile Santos, Vereador de Belo Horizonte
- Braulio Alves Silva Lara, Vereador em Belo Horizonte
- Nicolle Ferreira Bleme, Controladora-Geral da Prefeitura de Contagem
- Feliciana Juliana Rosa da Cunha, Agente de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete
- 1º Tenente BM Henrique César Barcellos de Souza, Porta Voz do CBMMG
- 1° Tenente BM Thiago Augusto da Silva, Chefe do Transporte do 4º Batalhão do CBMMG
- Anderson Luiz de Oliveira Rezende, Subtenente EB
- Francisnei José Taveira, Suboficial da Marinha
- Adelino Bento Júnior, 1º Sargento da PM
- Rafael Alves de Oliveira, 2º Sargento PM
- Maria Angélica Esteves de Oliveira, 2º Sargento PM
- Jean William Bernardes, Cabo BM
- Dieny Helem da Silva Valério, Soldado PM
- Camila Lopes Malveira Catão, Sub-chefe do Gabinete do Reitor da UFMG
- Bárbara Malveira Orfanò, Diretora Adjunta de Relações Internacionais da UFMG
- Márcio Luís de Oliveira, Professor do Ensino Superior da UFMG
- Rui Rothe-Neves, Professor de Ensino Superior da UFMG
- Rafahel Carvalho de Souza, Pró-Reitor Adjunto da PUC Minas
- Max do Val Machado, Diretor do Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas
- Lauro Soares de Freitas, Diretor do Instituto Politécnico da PUC Minas
- Anselmo Sebastião Botelho, Professor de Educação Superior da Uemg
- Tiago de Morais Faria Novais, Professor de Educação Superior da Uemg
- Claudiana Donato Bauman, Professora Ensino Superior da Unimontes
- Kathleen Garcia Nascimento, Gestora de Empreendimentos da Copasa
- Americo Manoel da Silva Junior, Chefe do Escritório de Processo e Indicadores – Cohab Minas
- André Azevedo Gonçalves, Presidente do Instituto Plenum Brasil
- Asafe de Alcântara Martins, Apresentador na Record Minas
- Bruno Araújo Oliveira, Secretário Executivo da SEDE 2024 a 2026
- Caio César Coimbra, Diretor de Promoção e Articulação Institucional da Emater de 2025 a 2026
- Carolina de Oliveira Castro Baia Antunes, Advogada
- Celso Silveira Faria, Músico
- Daniel Saffran Barbosa, Engenheiro de Materiais
- Délio Vieira de Aquino, Empresário
- Eduardo Xavier Alvernaz, Escrivão de Polícia da PCMG
- Eunice Ferreira da Silva Brandão, Vigia Patrimonial do Museu Casa Guinard
- Fernanda de Paula Rocha, Assessora de Comunicação Social da Uemg
- Frederico Silva Miana, Sócio Fundador da Vortex Holding
- Guilherme Bernardes Filho, Empresário da Vinícola Bárbara Eliodora
- Ivacy Simões, Professor
- Lucas Bessoni Coutinho de Magalhães, Presidente do Conselho de Ética Pública do Estado de Minas Gerais de 2020 a 2022
- Luciano Mendes Nogueira, CEO – Diretor Presidente da Ferro + Mineração S/A
- Mario Pereira Teles, Artesão
- Samira Alfenas Antunes, Vice-Provedora da Santa Casa de Ouro Preto
- Sérgio Henrique Cabral Sant’Ana, Advogado
- Soraia de Andrade Lara Carvalho, Coordenadora do Acervo da Academia Mineira de Letras
- Suely Santos Machado, Diretora do Grupo de Dança Primeiro Ato
- Walter Rodrigues Filho, Empresário da Mina da Passagem
- Wesley Aparecido Ferreira Soares, Médico do Hospital Universitário Clemente de Faria da Unimontes