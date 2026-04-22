Utilidade Pública – Feriado de Tiradentes

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Grupo Chegando de Surpresa deu orientações sobre descarte correto – Divulgação/Comlurb A Comlurb, em parceria com a Subprefeitura da Barra da Tijuca, realizou na manhã desta sexta-feira (14/03) mais uma campanha de conscientização sobre o descarte correto de resíduos, desta vez na comunidade da Tijuquinha, no Itanhangá, Zona Oeste. O grupo Chegando de Surpresa, formado […]