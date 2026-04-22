Utilidade Pública – Feriado de Tiradentes

Fique atento ao funcionamento dos serviços municipais e programe-se 👇 🏛️ Paço Municipal Segunda (20) e terça (21): fechado Retorno
Related Articles
Comunidade da Tijuquinha recebeu campanha de conscientização da Comlurb nesta sexta-feira – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Grupo Chegando de Surpresa deu orientações sobre descarte correto – Divulgação/Comlurb A Comlurb, em parceria com a Subprefeitura da Barra da Tijuca, realizou na manhã desta sexta-feira (14/03) mais uma campanha de conscientização sobre o descarte correto de resíduos, desta vez na comunidade da Tijuquinha, no Itanhangá, Zona Oeste. O grupo Chegando de Surpresa, formado […]
PAT de Sorocaba oferece 200 vagas de emprego na segunda-feira (11) – Agência de Notícias
8 de novembro de 2024 17:00 Por: Evelyn Azevedo O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sorocaba, ligado à Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), da Prefeitura de Sorocaba, oferecerá, na segunda-feira (11), 200 vagas de trabalho na cidade. Os munícipes podem se candidatar comparecendo ao PAT Central e ao PAT […]
Corpo de mulher é encontrado às margens do banho Cachoeirinha no Cidade Satélite
Rabecão do IML – Foto: Fabio Calilo/Arquivo Roraima em Tempo Um corpo de uma mulher foi encontrado às margens de rio, conhecido como Banho do Cachoeirinha, na noite desta quinta-feira, 11, bairro Cidade Satélite. De acordo com informações da Polícia Militar de Roraima (PMRR), as equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), usaram uma embarcação e […]