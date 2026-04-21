Em Balneário Camboriú, governador Jorginho Mello participa de carreata que celebra a Rota do Antigomobilismo

Fotos: Leo Munhoz/Secom GOVSC

Balneário Camboriú entrou no clima do antigomobilismo na manhã deste sábado, 18, com um grande encontro de veículos clássicos e uma carreata comemorativa que reuniu apaixonados por carros antigos. O governador Jorginho Mello participou do evento, que celebra a criação da Rota do Antigomobilismo em Santa Catarina.

“Eu sou apaixonado por carros antigos e tenho um Karmann Ghia. Quem tem essas relíquias sabe que isso é uma paixão, exige cuidado e dedicação. Além disso, é turismo, movimenta as cidades e atrai visitantes. Com a lei que sancionamos, proposta pelo deputado Carlos Humberto, esse movimento ganha ainda mais respaldo para que as pessoas possam curtir seus carros, passear com a família no fim de semana e manter viva essa cultura. Estou muito feliz de estar aqui participando desse momento”, afirmou o governador Jorginho Mello.

A concentração foi no Centro de Eventos e os participantes seguiram em carreata pela Avenida Atlântica, em um percurso de aproximadamente duas horas. O encerramento ocorreu no mesmo local de partida.

O governador participou da carreata num Cadillac esporte conversível ano 1957, dirigido pelo empresário e proprietário do veículo Jairo Silva, morador de Turvo, no Sul do Estado.

“É uma honra levar o governador Jorginho nesta carreata que celebra o antigomobilismo em Santa Catarina. Esse movimento valoriza a história e também movimenta o turismo e a economia do nosso Estado. Coleciono carros antigos há mais de 30 anos, tenho vários modelos na coleção e minha paixão são os Cadillacs. Participar deste momento vai ficar marcado para sempre”, destacou o colecionador.

O convite ao governador Jorginho Mello foi realizado pelo deputado Carlos Humberto, um apaixonado por carros antigos e autor da lei que instituiu a Rota do Antigomobilismo no Estado.

“Santa Catarina respira automobilismo e antigomobilismo, e nós precisávamos de uma legislação que reconhecesse esse movimento. O estado já recebe eventos nacionais e internacionais visitados por pessoas de vários países, e hoje estamos comemorando esse momento especial com participantes vindos de mais de 100 municípios catarinenses.

A expectativa era reunir 500 carros, mas já temos mais de 650 veículos aqui e ainda está chegando mais gente”, destacou o deputado estadual Carlos Humberto,

O evento reuniu cerca de 650 carros de participantes de mais de 100 cidades catarinenses. Modelos históricos em movimento que atraíram a atenção de moradores e turistas.

“Esse desfile é uma grande oportunidade para os apaixonados por carros antigos participarem com segurança. Parabenizo todos os envolvidos, porque essa lei coloca Santa Catarina no mesmo nível de países onde o antigomobilismo já faz parte da cultura e da qualidade de vida. É bonito ver famílias acompanhando desde cedo, e Balneário Camboriú está feliz em receber esse primeiro grande desfile,” destacou o secretário de Turismo de Balneário Camboriú, Evandro Neiva.

Rota do Antigomobilismo valoriza cultura, história e turismo

A Rota do Antigomobilismo em Santa Catarina foi instituída pela Lei nº 19.324/2025, sancionada em 3 de julho de 2025, de autoria do deputado estadual Carlos Humberto. O ato simbólico de sanção ocorreu em 9 de agosto de 2025, em Florianópolis, com a presença do governador e de centenas de veículos antigos reunidos na Beira-mar Norte.

A legislação tem como objetivo promover o turismo, a cultura e a valorização histórica de veículos clássicos com mais de 30 anos de fabricação. A Rota será composta por um itinerário oficial que conecta pontos turísticos, culturais e históricos ligados ao antigomobilismo, como museus, exposições, feiras, eventos e estabelecimentos que preservam a tradição automobilística.

A Secretaria de Estado do Turismo será responsável por implementar e divulgar a Rota do Antigomobilismo, incluindo ações como a criação de mapa turístico e campanhas de promoção do itinerário em Santa Catarina.