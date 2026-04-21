UniSENAI-SP e Parque Tecnológico de Sorocaba lançam pós-graduação em Data Science e Big Data – Agência de Notícias

Curso capacita profissionais para transformar dados em decisões estratégicas; neste primeiro momento, inscrições estão abertas para funcionários e empresas ligadas ao PTS

O Centro Universitário UniSENAI-SP – Campus Sorocaba, em parceria com o Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS), lançou, nesta quarta-feira (15), a pós-graduação em Data Science e Big Data Aplicados na Indústria. Neste primeiro momento, o curso será voltado a funcionários do PTS, além de empresas residentes e integrantes do programa de associados Membership. Futuramente, haverá abertura de vagas para o público em geral.

As inscrições para esses públicos específicos já estão abertas e podem ser realizadas pelo formulário: https://forms.office.com/r/VDeJ5EEj9E. O valor do curso também está disponível no mesmo link. Há 20 vagas para a primeira turma, com início das aulas em 28 de julho de 2026 e término previsto para 15 de dezembro de 2027.

A formação tem como objetivo qualificar profissionais para atuar com interpretação de dados no contexto da Indústria 4.0. A proposta é prepará-los para realizar análises preditivas, identificar falhas com agilidade e tomar decisões estratégicas ágeis a partir dos dados. Essas competências ampliam a competitividade das indústrias no mercado, aumentam a eficiência dos processos produtivos, reduzem custos e o tempo de pausa das operações por problemas, além de impulsionar os lucros.

Segundo o diretor do SENAI Sorocaba, Fábio Rocha, com o advento da Indústria 4.0, as empresas passaram a gerar um alto volume de dados. Ele diz que a análise dessas informações tornou-se mais fácil com a substituição dos documentos físicos pelo armazenamento em nuvem. Mesmo assim, muitas empresas não utilizam grande parte desses dados, chamados de Dark Data (dados obscuros, em tradução livre), por falta de equipes qualificadas para analisá-los e extrair indicativos importantes.

Diante desse cenário, a partir de um estudo em parceria com o Parque Tecnológico, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP), a instituição identificou a necessidade de oferecer uma formação para suprir essa demanda. “Dados são uma oportunidade estratégica para as indústrias, já que, com eles em mãos, é possível estabelecer conexões, o que é um fator decisivo para a produtividade da indústria brasileira e, principalmente, da nossa região”, pontua ele.

Para o presidente do PTS, Nelson Cancellara, o resultado da qualificação vai além das indústrias que participarem diretamente. Segundo ele, haverá efeito positivo em toda a cadeia produtiva por meio de ganho de maturidade tecnológica, atração de novos investimentos e fortalecimento da região como um polo cada vez mais preparado para os desafios da indústria do futuro. “Mais do que formar especialistas, essa iniciativa ajuda a preparar o território para uma nova realidade industrial, em que a capacidade de interpretar e aplicar dados passa a ser decisiva. Quando aproximamos ensino, empresas e tecnologia, criamos um ambiente mais propício à inovação contínua. Estamos falando de uma formação alinhada às demandas reais da indústria, que resultará na transformação de dados em inteligência aplicada ao negócio”, frisa.

A pós-graduação UniSENAI-SP

Com carga horária de 360 horas e duração de 18 meses, a pós-graduação combina conteúdos teóricos e atividades práticas, com aplicação de conceitos em problemas reais de empresas. As aulas serão presenciais, no UpLab Senai, instalado no Parque Tecnológico. Os encontros ocorrerão às terças e quintas-feiras, das 19h às 22h, e, eventualmente, aos sábados, das 9h às 13h. Com foco em formação por competências, o curso é estruturado em três módulos progressivos:

1 – Transformar (Fundamentos): tratamentos de dados brutos e eliminação de Dark Data;

2 – Otimizar (Aplicações): conexão da fábrica e engenharia de produção com modelos estatísticos;

3 – Prever (Avançado): o salto definitivo para a Inteligência Artificial (IA) e tomada de decisão estratégica.

Corpo docente e infraestrutura

A maioria do corpo docente da especialização é composta por mestres e doutores, com ampla vivência industrial e de mercado. A estrutura para as atividades inclui laboratórios de informática, eletroeletrônica e automação industrial, além das ferramentas tecnológicas mais modernas.

Os estudantes também terão acesso a uma biblioteca com mais de 10 mil volumes, bases de dados internacionais e computação de alta velocidade. Outro diferencial é a conexão com feiras industriais e simpósios tecnológicos, assim como a possibilidade de networking regional.

Fotos: PTS/Divulgação