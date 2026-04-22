Sedurb divulga funcionamento dos mercados públicos e shoppings populares durante o feriadão

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa (Sedurb), responsável pela administração dos mercados públicos e shoppings populares da Capital, divulgou o horário de funcionamento dos principais equipamentos durante o feriado prolongado de quatro dias, entre 18 e 21 de abril (Dia de Tiradentes).

Normalmente, a Sedurb deixa a critério dos comerciantes definir o horário de funcionamento em feriados e datas comemorativas, onde a maioria decide como será o expediente em cada estabelecimento.

Shoppings populares – Atualmente, João Pessoa possui cinco shoppings populares: Centro Comercial de Passagem (CCP), localizado no Parque Solon de Lucena; Shopping 4&400, situado na Avenida B. Rohan; Shopping Terceirão, na Avenida Duque de Caxias; Shopping do Varadouro, ao lado do Terminal de Integração; e Shopping Frutuoso Barbosa, mais conhecido como Shopping dos Sapateiros.

Os principais pontos do comércio popular de João Pessoa adotaram uma programação semelhante para este feriado prolongado: estarão abertos nos dias 18 e 20 (sábado e segunda-feira), e fechados no Dia de Tiradentes (21 de abril). Aos domingos, os shoppings populares não funcionam.

Funcionamento dos mercados públicos durante o feriadão:

Mercado do Peixe: funcionamento normal, das 7h às 16h;

Mercado de Tambaú: funcionamento normal, das 6h30 às 19h;

Mercado do Bessa: funcionamento normal, das 5h às 17h;

Mercado do Valentina: funcionando todos os dias;

Mercado de Mangabeira: funcionamento normal; apenas na terça-feira (21) funcionará até meio dia;

Mercado de Jaguaribe: sábado (18) funciona até meio dia; no domingo (19) é fechado; na segunda-feira (20), expediente normal; e na terça-feira (21) estará fechado;

Mercado Central: dias 18 e 19 funcionamento normal; na segunda-feira (20) alguns boxes estarão fechados, mas a feira livre funciona normalmente; e na terça-feira (21) fechará os galpões às 13h;

Mercado de Cruz das Armas: aberto todos os dias, das 5h às 18h30; apenas no domingo (19) fecha mais cedo, às 13h30;

Mercado do Bairro dos Estados: neste sábado (18) funciona das 5h às 18h; no domingo (19), das 5h às 12h; na segunda (20), das 5h às 18h; e na terça (21), das 5h às 12h.

Mercado de Miramar: sábado (18), das 6h30 às 18h; domingo (19), das 6h30 às 12h; segunda (20), das 6h30 às 18h; e na terça (21), das 6h30 às 12h.