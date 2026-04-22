Viva Roraima movimenta turismo, cultura e negócios em três dias de programação gratuita

Está chegando o Festival Viva Roraima, que acontece de 24 a 26 de abril, no Parque Anauá. O evento, realizado pelo Governo de Roraima e pelo Sebrae-RR, com apoio do Sest/Senat, será aberto ao público com programação totalmente gratuita, não exige inscrição prévia e fortalece o turismo, a cultura e o empreendedorismo no Estado.

O Festival concentra, em um único espaço, experiências voltadas a públicos de todas as idades, com foco na valorização das potencialidades regionais e no estímulo à economia local.

O governador Edilson Damião reforçou o papel estratégico da iniciativa no fortalecimento das políticas públicas voltadas ao setor.

“O Viva Roraima é um evento que reúne cultura, turismo e empreendedorismo como eixos principais, com o objetivo de valorizar o empreendedor e fortalecer a cultura e o turismo de Roraima. Vai ter shows da gente da da nossa terra, banda nacional e uma programação diversa. Convidamos todas as famílias a viverem também essa experiência”, convocou o governador.

O secretário adjunto da Secult (Secretaria de Cultura e Turismo), Alex Ferreira, ressaltou que a primeira edição do evento foi idealizada e realizada em 2025 graças a uma parceria de sucesso entre o Governo e o Sebrae-RR. Pelo resultado positivo e aceitação, a expectativa é que o Viva Roraima receba ainda mais visitantes durante os três dias de realização.

“Em cada evento cultural que o Governo participa, nós buscamos potencializar os roteiros turísticos e apresentar aos visitantes as potencialidades de cada região do nosso Estado. Acreditamos que nessa edição do Viva Roraima vai ser ainda mais bonita e impactante que a do ano passado”, frisou.

Música e programação diversificada

O festival contará com a participação de 11 municípios no Espaço Territórios, onde serão apresentados atrativos turísticos e culturais.

Um dos principais destaques é a Casa Roraima, espaço que reúne elementos da ancestralidade e da diversidade cultural do estado, com participação de povos originários. A curadoria é da Secult, por meio do Museu Integrado de Roraima e do Departamento de Patrimônio, com apoio do Instituto Insikiran da UFRR (Universidade Federal de Roraima).

Os visitantes poderão se divertir com diversas atrações culturais e artísticas que serão coordenadas pela Secult durante os três dias do Festival, com a participação de artistas locais e atrações nacionais como as Bandas Chimarruts, Anne Louise e Bikini.

Uma novidade será a Cozinha Show, com chefs locais e convidados nacionais, que vão realizar aulas ao vivo e degustações, valorizando ingredientes e sabores regionais sob a curadoria da chef Denise Rohnelt e a participação especial dos chefs Paulo Machado e Hélio Araújo.

Para a gestora de projetos de turismo do Sebrae Roraima, Kamyla Gabrielle, o evento foi pensado para traduzir a identidade roraimense. “O Viva Roraima é um grande festival que apresenta o Estado para o roraimense, para o Brasil e para o mundo. É totalmente gratuito, não precisa de credenciamento e todas as atividades são abertas ao público. Basta chegar e aproveitar”, destacou.

Também estão previstas atividades esportivas, como a Corrida Viva Roraima, espaços infantis e ações voltadas ao lazer para toda a família.

Na área de negócios, empreendedores dos setores de turismo e gastronomia comercializarão produtos e serviços. O evento também contará com espaço para artesanato, com participação de grupos apoiados pela Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), da Sepi (Secretaria dos Povos Indígenas) e do Sindearter (). A praça de alimentação reunirá sabores regionais e influências culturais presentes no estado.

A expectativa é superar o público da edição anterior e ampliar a movimentação econômica, beneficiando setores como comércio, turismo, alimentação e serviços, além de fortalecer o posicionamento de Roraima como destino turístico.

Transformar Juntos

Antes do festival, nos dias 23 e 24 de abril, será realizado o evento Transformar Juntos, no CAF (Centro Amazônico de Fronteiras), que reúne lideranças e especialistas para impulsionar e debater estratégias de desenvolvimento para Roraima.

Em dois dias de imersão, o encontro oferece palestras e oficinas sobre inteligência artificial, cidades inteligentes e compras públicas em um espaço para conectar governos a soluções eficientes.

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