Biblioteca Isaías Paim celebra Dia Nacional do Livro Infantil com histórias que formam futuros

Entre páginas coloridas e palavras ainda em descoberta, nascem mundos, afetos e perguntas. Os livros infantis são cativantes ao abordarem de forma lúdica e singela nossa humanidade. Um portal mágico – que se abre sempre que se lê uma nova página – pode ser encontrado no Centro de Campo Grande: a Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaías Paim, unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

O espaço, como de costume, celebra o Dia Nacional do Livro Infantil, comemorado neste sábado, 18 de abril, convidando o público de todas as idades a cultivar a magia da leitura. A Biblioteca Isaías Paim carrega em suas estantes histórias de diferentes tempos e lugares, um território de descobertas para todos.

Instituído em 2002, o Dia Nacional do Livro Infantil homenageia o escritor Monteiro Lobato, nascido neste mesmo dia em 1882. Sua obra ajudou a moldar o imaginário de gerações de leitores. A data reafirma a leitura como direito fundamental da infância — uma ferramenta que amplia horizontes e constrói futuros.

Recentemente a biblioteca renovou seu acervo com a incorporação de cerca de 600 novos livros infantis, ampliando as possibilidades de encontro entre leitores e narrativas. São histórias mágicas, diversas e instigantes — como um mosaico de vozes que dialogam com as infâncias contemporâneas, respeitando suas múltiplas formas de ver e sentir o mundo.

Mas o papel da biblioteca vai além da guarda dos livros. Ao longo do ano, o espaço desenvolve ações voltadas ao público infantil, como mediações de leitura, visitas escolares orientadas e atividades que estimulam o contato direto com a literatura desde os primeiros anos. São iniciativas que transformam a leitura em experiência viva, compartilhada, sensível e, sobretudo, significativa.

“Felizmente temos um grande fluxo de jovens leitores aqui, que é um local muito diverso para eles. Há um espaço infantil que sempre atrai visitantes, com um grande público inclusive aos sábados. Alguns vem para estudar, muitos para conhecer novas obras, ler por recreação e levá-las por empréstimo. Essa nova aquisição é bem importante, pois reforça nosso acervo e ajuda na formação de novos leitores”, explica Aparecido Melchiades, coordenador da Biblioteca.

Esse cuidado se reflete também na organização do ambiente, pensado para acolher os pequenos leitores com conforto e estímulo visual, favorecendo a autonomia na escolha dos livros e o prazer da leitura espontânea.

Portas abertas

Os livros infantis que integram o acervo da Biblioteca Isaías Paim navegam entre prosa e poesia pelas belezas da natureza e da gentileza, revelando histórias mágicas, diversas e instigantes. Um universo único que pode ser acessado lá mesmo ou levado para casa por empréstimo, de forma muito simples.

O primeiro passo é a emissão da carteirinha, de forma gratuita. É necessário apresentar na Biblioteca Isaías Paim um documento com foto e comprovante de residência. Ela sai na hora. A partir daí já é possível consultar o acervo de mais de 40 mil obras e levar um livro para casa.

Com a carteirinha em mãos é possível consultar livros e realizar reservas também de forma remota. “Nosso novo sistema integrado e digital conta com o acervo da Biblioteca e é muito fácil de ser acessado. Por meio dele, sem custo algum, a pessoa encontra dentro de uma enorme variedade de estilos e títulos o que gostaria de ler e já garante a reserva”, explica Aparecido Melchiades. Basta acessar o link: fcms.phlnet.com.br.

Além do acervo catalogado, a Biblioteca Isaías Paim conta com o Troca Book. Funciona assim: são dois expositores com livros doados dos mais variados gêneros. A pessoa deixa um e leva outro. Um processo de circulação permanente, simples e totalmente gratuito.

Serviço

Conheça a Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaías Paim. Ela fica no térreo do Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho, localizado na Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, Centro, em Campo Grande. Funciona das de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30, e aos sábados, das 8h às 13h.

Comunicação Setesc