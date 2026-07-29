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Globo é criticada por manter Tadeu Schmidt no BBB26 em meio ao luto pela morte de Oscar Schmidt

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Por MRNews

Globo é criticada por manter Tadeu Schmidt no BBB26 em meio ao luto pela morte de Oscar Schmidt

A decisão da TV Globo de manter Tadeu Schmidt no comando do Big Brother Brasil 26 nesta sexta-feira (17) gerou forte repercussão nas redes sociais. O apresentador enfrentou a perda recente do irmão, Oscar Schmidt, um dos maiores nomes da história do esporte brasileiro, falecido aos 68 anos.

Mesmo diante do momento delicado, a emissora confirmou que Tadeu abriria o programa com uma homenagem ao ex-atleta, o que dividiu opiniões entre o público.

Reação nas redes: críticas e apoio

Assim que a informação foi divulgada, internautas passaram a questionar a decisão da emissora. Muitos consideraram a escolha insensível, apontando que o apresentador deveria ter sido afastado para viver o luto em privado.

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Comentários nas redes sociais classificaram a situação como “desumana” e acusaram a emissora de priorizar audiência em um momento pessoal tão delicado. A repercussão negativa ganhou força rapidamente, tornando o tema um dos mais comentados do dia.

Por outro lado, parte do público adotou uma visão diferente. Alguns usuários destacaram que a permanência no programa pode ter sido uma decisão do próprio Tadeu Schmidt, que já demonstrou em outras ocasiões forte compromisso com o trabalho.

Homenagem ao ídolo do basquete

A abertura do reality foi marcada por um tributo ao legado de Oscar Schmidt. Conhecido como “Mão Santa”, o ex-jogador construiu uma carreira histórica, com números impressionantes e grande representatividade internacional.

A família confirmou a morte do atleta após um mal-estar em sua residência, sendo levado ao hospital já em parada cardiorrespiratória. Oscar enfrentava problemas de saúde há anos, incluindo um tumor cerebral diagnosticado anteriormente.

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Despedida reservada e legado eterno

A despedida do ídolo foi realizada de forma restrita, com cerimônia voltada apenas para familiares e amigos próximos. A decisão reforça o momento de luto vivido pela família, longe da exposição pública.

Mesmo assim, a homenagem em rede nacional no BBB26 acabou se tornando o principal ponto de conexão entre o público e a despedida do atleta.

Entre o profissional e o pessoal

O episódio reacende um debate recorrente no meio televisivo: até que ponto o compromisso profissional deve prevalecer sobre questões pessoais?

No caso de Tadeu Schmidt, a situação expôs não apenas a pressão da televisão ao vivo, mas também a expectativa do público diante de momentos de vulnerabilidade de figuras públicas.

Independentemente das opiniões, o fato é que a noite ficou marcada por emoção, homenagem e também por uma discussão importante sobre limites, empatia e escolhas individuais.

Tags: BBB26, Globo, Tadeu Schmidt, Oscar Schmidt, Reality Show, Televisão, Luto, Polêmica, Audiência, Celebridades

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