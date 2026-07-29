Guarda Civil Municipal detém indivíduo por tráfico e recolhe 180 porções de drogas em Brigadeiro Tobias – Agência de Notícias

Na manhã de sexta-feira (17), durante patrulhamento preventivo pela região de Brigadeiro Tobias, uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) deteve um homem por tráfico de entorpecentes. A equipe apreendeu com ele 180 porções de drogas.

Ao transitarem pela Avenida Encarnação, na altura do número 85, os agentes visualizaram um homem agachado, manipulando uma mochila de cor preta. Ao perceber a aproximação da viatura, o indivíduo apresentou comportamento suspeito, demonstrando nervosismo e iniciando deslocamento brusco, o que motivou a abordagem.

Durante a busca pessoal, foram localizadas seis porções de maconha, duas porções de crack e duas porções de cocaína, além da quantia de R$ 55,75 em dinheiro. Já na mochila, foram encontradas mais porções de entorpecentes.

Em conversa com a equipe, o indivíduo relatou que estaria envolvido com o tráfico de drogas em razão de dívidas, bem como para obtenção de recursos destinados ao pagamento de pensão alimentícia, informando ainda que recebia parte do pagamento em entorpecentes.

Diante dos fatos, ele foi conduzido ao plantão policial, junto com os materiais apreendidos. Após a contabilização dos materiais apreendidos, foram totalizadas 94 porções de cocaína, 32 porções de crack, 43 porções de maconha e 11 porções de ice. A autoridade de plantão então ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas, permanecendo o indivíduo à disposição da Justiça.