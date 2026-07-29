ENTRETENIMENTO

Lula chega à Alemanha para assinar parcerias comerciais e de inovação

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Lula chega à Alemanha para assinar parcerias comerciais e de inovação

Por MRNews

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou, neste domingo (19), na cidade de Hannover, na Alemanha, em busca de parcerias comerciais e de inovação. Estão previstas as assinaturas de 10 acordos em diferentes áreas.

Lula foi recebido pelo chanceler alemão, Friedrich Merz, com honras de chefe de Estado ao chegar ao Palácio de Herrenhausen.

Ainda neste domingo, Lula deve se reunir, de forma privada, com o líder alemão e participar, ao lado de Merz, da cerimônia de abertura da Feira Industrial de Hannover, seguida de jantar oficial com lideranças empresariais.

Eleições 2026: AGU orienta agentes públicos sobre condutas proibidas

Brasil conquista título do FIFA Series de futebol feminino

O objetivo é ampliar a visibilidade internacional do Brasil, mostrar a integração do ecossistema brasileiro e reforçar o posicionamento do país como um destino de investimentos, tecnologia e negócios. 

Segundo o governo, as parcerias a serem assinadas incluem as áreas de defesa, mudanças climáticas, infraestrutura, inteligência artificial, inovações energéticas, bioeconomia, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento de aplicativos e pesquisas nas áreas oceânicas e do cerrado brasileiro.

Reindustrialização

A ideia é consolidar parcerias estratégicas, promover a reindustrialização do Brasil e discutir temas globais urgentes, como a defesa da democracia, o combate às desigualdades e a crise climática.

Na segunda (20), Lula vai participar da Hannover Messe, que é a maior feira de inovação e tecnologia industrial do mundo. Nesta edição, o evento homenageia o Brasil. O presidente ainda deve participar de um fórum empresarial.

Brasil abre Pan-Americano Sênior de judô com seis medalhas

Basquete Feminino: TV Brasil transmite Sesi Araraquara X Santo André

Na feira, a participação brasileira conta com cerca de 2.700 metros quadrados de exposição, organizados nas áreas temáticas de transição energética, hidrogênio, digitalização, indústria avançada, economia circular e inteligência artificial. Haverá a presença de 140 empresas brasileiras e outras 300 representadas.

Estratégia

Segundo a diplomacia brasileira, a participação do presidente Lula na Feira Industrial reflete uma decisão estratégica, em sintonia com a retomada da política industrial do país.

Ainda na segunda, o presidente participa da abertura da 42ª edição do Encontro Econômico Brasil–Alemanha, que reúne empresários e autoridades dos dois países para discutir temas como inovação, sustentabilidade, geopolítica, indústria de defesa e inteligência artificial.

Lula também participará da sessão plenária da 3ª Reunião de Consultas Intergovernamentais de Alto Nível entre Brasil e Alemanha, com participação de delegações ministeriais dos dois países. Está prevista também a possibilidade de visita à cidade de Wolfsburg, sede global da Volkswagen. 

Para o governo, a Alemanha se destaca como um dos principais interlocutores do Brasil na Europa. O país europeu é hoje o principal parceiro do Brasil em cooperação técnico-financeira e mantém atuação relevante em iniciativas voltadas à agenda climática, à transição energética e ao desenvolvimento sustentável.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ENTRETENIMENTO

OAB-SP critica uso da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews A Comissão de Direito Internacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), de São Paulo, criticou, em nota técnica, nesta terça-feira (5) o uso da Lei Magnitsky, dos Estados Unidos, contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Conforme a entidade, a aplicação da lei “fere o Direito Internacional, na medida em que atenta […]
ENTRETENIMENTO

Quais filmes vão passar Terça (15/10) na Globo? SESSÃO DA TARDE

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews COnfira a programação da Globo  hoje, 15/10/2024 e que horas começam os filmes de hoje.  Terça-feira, 15/10/2024 04:00 Hora Um 06:00 Bom Dia Praça 08:30 Bom Dia Brasil 09:30 Encontro Com Patrícia Poeta 10:35 Mais Você 11:45 Praça TV – 1ª Edição 13:15 Globo Esporte 13:40 Jornal Hoje 14:55 Edição Especial – Cabocla […]
ENTRETENIMENTO

Corujão exibe Hoje, Quarta (16/04) na Globo, Desejo De Matar; QUE HORAS COMEÇA, sinopse

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews COnfira a programação da Globo  hoje, 16/04/2024 e que horas começam os filmes de hoje.  Quarta-feira, 16/04/2025   Sessão da Tarde Qual filme vai passar Sexta (18/04) na Globo? SESSÃO DA TARDE, Corujão, QUE HORAS COMEÇA, Sinopse Sessão da Tarde exibe Hoje, Quarta (16/04) na Globo, O Céu É de Verdade; QUE HORAS […]