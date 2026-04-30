Butantan busca voluntários para teste de vacina da gripe para idosos

Por MRNews



O Instituto Butantan está recrutando voluntários com 60 anos ou mais, residentes de 15 municípios de nove estados brasileiros, para realizar ensaio clínico da nova vacina contra a gripe em idosos.

A nova vacina do Butantan possui uma substância em sua composição para aumentar a proteção contra a gripe em idosos, que naturalmente possuem imunidade reduzida e são mais suscetíveis a complicações da doença.

Podem participar homens e mulheres de 60 anos ou mais que estejam saudáveis ou com comorbidades tratadas, como diabetes e hipertensão, e clinicamente estáveis. Não serão aceitos indivíduos com imunodeficiência ou doenças não estabilizadas.

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“A população de 60 anos ou mais enfrenta um processo chamado de imunossenescência, que faz com que a resposta protetora às infecções e às vacinas contra a gripe seja menor em comparação à população adulta ou adolescente”, explica a gestora médica de Desenvolvimento Clínico do Butantan Carolina Barbieri, responsável pelo estudo.

Em razão desta particularidade, o Instituto Butantan está desenvolvendo uma nova vacina contra a gripe. “É uma vacina aprimorada, adjuvada, a fim de gerar uma maior proteção e evitar ainda mais complicações, hospitalizações e óbitos pelo vírus influenza entre os mais velhos”, afirma Carolina Barbieri.

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Os participantes voluntários serão acompanhados durante seis meses. Na primeira etapa do estudo, que teve início em janeiro de 2026, com 300 voluntários, o imunizante demonstrou um perfil de segurança satisfatório, de acordo com a avaliação do Comitê de Monitoramento de Dados e Segurança.

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A nova fase amplia o número de participantes para 6,9 mil e dá continuidade à avaliação de segurança e resposta imune da vacina. Poderão participar residentes de 15 municípios brasileiros:

Bahia: Salvador

Sergipe: Laranjeiras

Rio Grande do Norte: Natal

Pernambuco: Recife

São Paulo: Valinhos, Serrana, São José do Rio Preto, Campinas, Ribeirão Preto, São Caetano do Sul, São Paulo.

Minas Gerais: Belo Horizonte

Espírito Santo: Vitória

Mato Grosso do Sul: Campo Grande

Rio Grande do Sul: Porto Alegre

Os interessados deverão procurar os centros de pesquisa de seus municípios, conforme os endereços abaixo:

Nordeste

– Associação Obras Sociais Irmã Dulce – Salvador (BA)

– Centro de Pesquisas Clínicas da Universidade Federal de Sergipe (UFS) – Laranjeiras (SE)

– Instituto Atena de Pesquisa Clínica – Natal (RN)

– Plátano Centro de Pesquisa Clínica LTDA – Recife (PE)

Sudeste

– A2Z Clinical Centro Avançado de Pesquisa Clínica – Valinhos (SP)

– Centro de Pesquisa S / Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (HCFMRP/USP) – Serrana (SP)

– Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto (FUNFARME) – São José do Rio Preto (SP)

– Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) – Campinas (SP)

– Centro de Pesquisa Clínica Santa Casa de Ribeirão Preto – Ribeirão Preto (SP)

– Núcleo de Estudos sobre Infecção Materna, Perinatal e Infantil (NEIMPI) – Ribeirão Preto (SP)

– Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) – São Caetano do Sul (SP)

– CP Quali Pesquisa Clínica – São Paulo (SP)

– Centro de Referência e Treinamento DST/AIDS – São Paulo (SP)

– Centro de Terapias Avançadas e Inovadoras – CT Terapias Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – Belo Horizonte (MG)

– Centro Universitário de Belo Horizonte (UniBH) – Belo Horizonte (MG)

– Centro de Avaliação de Medicamentos e Especialidades de Pesquisa (CENDERS) / Vitória Clinical Institute – Vitória (ES)

– Centro de Pesquisa Clínica e Diagnóstico do Espírito Santo (CEDOES) – Vitória (ES)

Centro-Oeste

– Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) – Campo Grande (MS)

Sul

– Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) – Porto Alegre (RS)

– Hospital Moinhos de Vento – Porto Alegre (RS)