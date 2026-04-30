Detran-RR oferece atendimento gratuito à população sobre CNH e outros serviços neste sábado, 25

A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso a atendimentos como emissão de boletos para renovação da CNH (Carteira Nacional de Habilitação); emissão de boletos de débitos de veículos, como IPVA, licenciamento anual e multas; consulta e informações referentes a veículos e também sobre a CNH.

A coordenadora do Renach (Registro Nacional de Carteira de Habilitação) do Detran-RR, Herquilândia Gonçalves, informou que a participação do Departamento no Governo Presente é para aproximar a população aos serviços públicos dos cidadãos e dar mais comodidade no dia a dia.

“Essa ação Governo Presente é importante porque os moradores do Tancredo Neves e bairros adjacentes terão acesso a diversos serviços da área de saúde, assistência social, educação, esporte, cultura e cidadania”, destacou Herquilândia.

A coordenadora destaca ainda que o acesso aos serviços de CNH durante o Governo Presente facilitará a vida do cidadão que, muitas vezes, não consegue se deslocar até uma unidade do Detran.

“Estamos levando atendimento de qualidade com uma equipe pronta para melhor atender os usuários dos serviços do Detran, contribuindo para que o cidadão seja informado de como está o seu veículo e a sua habilitação”, comentou a coordenadora do Renach.

Governo Presente

O Governo Presente é uma ação realizada pelo Governo de Roraima, reunindo órgãos da administração estadual em uma grande mobilização de atendimentos gratuitos nas áreas de saúde, assistência social, educação, serviços públicos e desenvolvimento, com o objetivo de aproximar o governo da comunidade e facilitar o acesso da população a serviços essenciais.