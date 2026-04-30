Funjope comemora sucesso de oficinas com coreógrafos Evana Arruda, Iure de Castro e Marcelo Pereira

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) está comemorando o sucesso das oficinas realizadas no Conventinho entre os dias 22 e 24 de abril. Os cursos intensivos integram a programação do ‘Abril da Dança’, voltada à formação e à celebração da arte do movimento com a coreógrafa Evana Arruda, o bailarino e professor de ballet clássico Iure de Castro e o professor e coreógrafo Marcelo Pereira.

“É um momento muito especial que a cultura de João Pessoa vive em diversas áreas e, no campo da dança, nós temos estimulado muito a questão da formação. Sempre de forma estruturada e planejada, estamos realizando cursos, oficinas com bailarinos convidados ou com profissionais da dança de João Pessoa e da Paraíba. Todos esses cursos são muito bem frequentados e disputados por jovens e adultos que tentam se capacitar cada dia mais para a dança e isso é muito importante”, avalia o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressalta que a política municipal de cultura tem um olhar todo especial para a questão da dança a partir de 2021, quando foi criada a Companhia Municipal de Dança de João Pessoa. “Desde então, estamos sempre trabalhando para acolher os projetos e fortalecer o movimento de dança em João Pessoa”, acrescenta.

Stella Paula Carvalho, que coordena a Companhia Municipal de Dança de João Pessoa, também comenta a relevância das ações voltadas à dança: “Neste ano, o ‘Abril da Dança’ ganhou um formato especial, com a realização de três workshops consecutivos, ministrados por professores conceituados, proporcionando uma imersão rica em aprendizado, troca de experiências e aprimoramento técnico”, destacou.

Ela ressalta ainda como a gestão tem buscado valorizar a dança por meio desta ação. “O ‘Abril da Dança’ é uma iniciativa promovida pela Funjope há quatro anos em celebração ao Dia Internacional da Dança, comemorado em 29 de abril. Ao longo desse período, o projeto tem fortalecido a cena da dança em João Pessoa, valorizando artistas locais, incentivando a formação e aproximando o público dessa arte tão essencial”, comentou.

O chefe da Divisão de Dança da Funjope, Geovan da Conceição, também celebra esse momento: “Eu fico extremamente feliz porque temos feito masterclasses ao longo dos anos e tem dado super certo. Isso vai se consolidando. A classe percebe a importância que tem e nós trazemos profissionais de peso, com um nível de experiência em companhias importantes da Europa e Estados Unidos, por exemplo. É uma gestão que busca, de fato, cuidar do fomento da arte em João Pessoa, principalmente na área da dança. Fico feliz de ver todas as inscrições preenchidas, muita gente querendo participar. Vamos continuar nesse ritmo porque estamos no caminho certo”, diz.

Na quarta-feira (22), aconteceu o curso intensivo de jazz que foi comandado pela coreógrafa Evana Arruda; na quinta-feira (23), o curso de dança clássica teve à frente o bailarino Iure de Castro; já nesta sexta-feira (24), o professor Marcelo Pereira coordenou a aula intensiva de dança contemporânea.