IFSP abre seleção para especialização em Ensino da Matemática em Bragança Paulista – IFSP

Curso gratuito oferece 25 vagas para ingresso no segundo semestre de 2026; inscrições abertas até 25 de maio

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), por meio do Campus Bragança Paulista, está com inscrições abertas para o processo seletivo do curso de pós-graduação lato sensu em Ensino da Matemática dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. As inscrições devem ser realizadas entre os dias 13 de abril e 25 de maio de 2026, exclusivamente pela internet.

Voltado principalmente a profissionais com formação em Pedagogia ou Matemática, o curso tem como objetivo promover o desenvolvimento profissional de professores, articulando teoria e prática no ensino da matemática nos anos iniciais da educação básica.

Ao todo, são ofertadas 25 vagas, distribuídas entre ampla concorrência e ações afirmativas, contemplando candidatos autodeclarados negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. O curso é gratuito, sem cobrança de mensalidade, taxa de inscrição ou matrícula.

As aulas serão presenciais, no período noturno, às terças e quintas-feiras, no campus localizado em Bragança Paulista. A carga horária total é de 430 horas, incluindo disciplinas, atividades complementares e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), com prazo máximo de integralização de 30 meses.

O processo seletivo será realizado em etapa única, baseada na análise da documentação apresentada pelos candidatos. A pontuação considera a formação acadêmica e a experiência docente, especialmente na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental.

O resultado final está previsto para o dia 19 de junho de 2026, com início das aulas em 4 de agosto do mesmo ano.

Mais informações e o edital completo estão disponíveis no site do Campus Bragança Paulista.