Curso de Desenvolvimento Full Stack amplia oportunidades na área de tecnologia em Boa Vista



Foto: Semuc



A Prefeitura de Boa Vista em parceria com o Instituto Tecnológico Educacional da Amazônia (ITEAM), oferece o Curso de Capacitação em Desenvolvimento Full Stack, no Centro Municipal de Inovação (CMI).

“Aqui temos jovens e adultos com conhecimentos básicos de informática que desejam criar ou aprimorar soluções digitais. A formação é um investimento do município para qualificar essa mão de obra especializada”, disse o diretor-executivo de Inovação e Desenvolvimento da Agência Municipal de Empreendedorismo, Marco Cury.

Voltado ao desenvolvimento de habilidades em programação, front-end, back-end e metodologias modernas de criação de aplicações web, o curso gratuito conta com carga horária total de 372 horas. “Preparamos os alunos para desenvolver projetos reais, fazendo com que saiam daqui não apenas com teoria, mas também com experiência prática”, explicou o professor Jasson Marques.

Relatos dos estudantes do curso

As aulas contam com momentos de interação, proporcionando um ambiente dinâmico de aprendizagem. Guilherme Almeida cursa o 8º semestre de Ciência da Computação e afirma que a experiência agrega muito valor à sua trajetória acadêmica.

“Durante a formação, aprendemos tanto a parte visual das aplicações quanto o desenvolvimento por trás dos sistemas. Isso permite entender e participar de todo o processo de criação de um projeto, desde a construção de sites, aplicativos e sistemas até as etapas de testes, ajustes e publicação. Dessa forma, desenvolvemos uma visão completa de como funciona o desenvolvimento de software na prática”, destacou.

Letícia Alves dos Santos contou que o curso tem sido transformador para sua trajetória profissional. “Já atuo na área há cerca de dois anos, mas a maior parte dos cursos que eu fazia era online. Quando surgiu essa oportunidade presencial, eu agarrei, porque sabia o quanto isso poderia agregar ao meu desenvolvimento.

Com a didática e o apoio do professor, consegui compreender melhor vários conceitos e ganhar mais confiança. Inclusive, acabei me descobrindo em uma área que eu nunca imaginei que gostaria tanto: o front-end. Hoje vejo o quanto essa área é criativa, dinâmica e cheia de possibilidades”, afirmou.

Fonte: Da Redação