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Vacimóveis viram aliados para reforçar vacinação contra chikungunya – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

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Ação integra estratégia emergencial de imunização e leva equipes, estrutura itinerante e apoio logístico aos territórios prioritários

O Governo de Mato Grosso do Sul intensificou, nesta semana, a força-tarefa de vacinação contra a chikungunya em Dourados e Itaporã, especialmente em aldeias indígenas da região, com atuação direta das equipes da SES (Secretaria de Estado de Saúde) e apoio dos Vacimóveis pelo programa MS Vacina Mais.

A mobilização ocorre entre os dias 4 e 8 de maio e integra a estratégia estadual de ampliação da cobertura vacinal nos municípios prioritários, levando estrutura itinerante, equipes de imunização e suporte logístico para ampliar o acesso da população à vacina.

Ao todo, um Vacimóvel foi destinado para cada frente de atuação: Dourados, Itaporã e Saúde Indígena. Os veículos funcionam como aliados das equipes em campo, garantindo agilidade, conservação adequada das doses e maior alcance das ações de vacinação, especialmente em áreas de difícil acesso.

A operação reforça a articulação entre Estado, municípios e DSEIs (Distritos Sanitários Especiais Indígenas) para acelerar a imunização nos territórios com maior circulação do vírus e maior vulnerabilidade epidemiológica.

Remanejamento das doses

Dentro da estratégia estadual de enfrentamento à chikungunya, a SES encaminhou inicialmente 9 mil doses da vacina, sendo 3 mil destinadas a Dourados e 6 mil ao Núcleo Regional de Saúde, responsável pela distribuição aos municípios da região conforme a capacidade da rede de frio.

Com o avanço da circulação viral na região sul do Estado, a SES também ampliou a estratégia de vacinação para os municípios de Amambai, Batayporã, Douradina e Sete Quedas, definidos a partir de critérios técnicos e epidemiológicos.

Para garantir o atendimento aos novos municípios prioritários e otimizar o uso dos imunizantes disponíveis, parte das doses inicialmente destinadas a Dourados será remanejada.

Nesta nova etapa, estão previstas 14,4 mil doses para os municípios incluídos na ampliação, com distribuição proporcional à população e retirada organizada por meio do Núcleo Regional de Saúde de Dourados.

Os Vacimóveis também passarão a atender os demais municípios incluídos na ampliação da estratégia, reforçando o apoio logístico e as ações itinerantes de vacinação contra a chikungunya em Amambai, Batayporã, Douradina e Sete Quedas.

Trabalho integrado

Durante a ação nas aldeias, as equipes estaduais acompanharam as atividades de vacinação e ações sociais desenvolvidas nas comunidades indígenas, fortalecendo o trabalho integrado de promoção da saúde e prevenção de doenças.

A secretária-adjunta de Estado de Saúde, Crhistinne Maymone, destacou que os veículos equipados fortalecem a capacidade de resposta do Estado diante do avanço da doença. “Os Vacimóveis ampliam o alcance da vacinação e permitem que o Estado chegue de forma mais rápida e eficiente aos territórios prioritários. Essa força-tarefa reforça nosso compromisso com a proteção da população e com o enfrentamento da chikungunya em todas as regiões”, afirmou.

Gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes, ressalta a importância da atuação integrada entre Estado e municípios. “Estamos trabalhando de forma articulada para garantir que as doses cheguem rapidamente às localidades prioritárias, com suporte logístico, equipes em campo e estrutura adequada para ampliar a cobertura vacinal e proteger a população”, explicou.

Danúbia Burema, Comunicação SES
Fotos: Divulgação

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