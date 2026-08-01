Rio Rotativo Digital modernizará sistema de cobrança de estacionamento da cidade – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Apresentação sobre a nova forma de pagar os estacionamentos públicos – Foto: Marco Antônio Lima / Prefeitura do Rio

O prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, e o secretário municipal de Transportes, Jorge Arraes, apresentaram, nesta sexta-feira (24/04), no IMPA Tech, no Porto Maravilha, o novo sistema de cobrança de estacionamento da cidade: o Rio Rotativo Digital. A iniciativa moderniza o modelo de estacionamento rotativo no município e passa a operar de forma totalmente digital por meio do aplicativo Jaé.

– O Rio Rotativo Digital é a bilhetagem eletrônica nos estacionamentos públicos da cidade. São 37 mil vagas cadastradas. Vamos acabar com a extorsão, com os verdadeiros criminosos, de uma ou mais organização criminosa, que usam os estacionamentos para extorquir os cidadãos. Eles não representam os guardadores autônomos cadastrados que, com o Rio Rotativo Digital, vão receber (o pagamento) da prefeitura, sem intermediários, para fazer o serviço de cadastro dos veículos. Tudo digital, seguro e transparente. O guardador estará orientado a não cobrar dos motoristas. Todo o processo será realizado pelo aplicativo – afirmou Cavaliere.

Com o novo sistema, deixam de existir os talões de papel e a cobrança irregular nas vagas de estacionamento rotativo. A proposta garante mais controle, praticidade e transparência para motoristas e para a fiscalização, além de ampliar a segurança no processo de cobrança.

O funcionamento será simples: ao estacionar em uma vaga sinalizada, o motorista acessa o aplicativo Jaé, seleciona a opção Rio Rotativo, confirma o endereço identificado automaticamente pelo GPS, insere a placa e define o tempo de permanência. O pagamento é feito com créditos da carteira do aplicativo, adquiridos via Pix ou cartão de crédito.

– Estamos tirando um sistema de papel e adotando um novo de bilhetagem eletrônica sob o nosso controle, porque o contrato permite incluir mais uma funcionalidade, que é a do estacionamento. Tudo funcionará no aplicativo. O motorista poderá usar o crédito que já tem de transporte para pagar o estacionamento ou adicionar um crédito específico para isso – explicou o secretário municipal de Transportes, Jorge Arraes.

A tarifa permanece sem reajuste: o valor será de R$ 2 por até duas horas de permanência, com possibilidade de renovação até o limite máximo de seis horas.

O novo modelo também cria a função de agente de verificação, profissional formalizado por meio de associação de guardadores de carro, responsável por conferir se a tarifa foi devidamente paga. A checagem será realizada por meio de um aplicativo específico, seguro e capaz de validar, inclusive por foto, a regularidade da ocupação da vaga.

O guardador autônomo Elenilson Brandão Vale, de 57 anos, comemorou a iniciativa.

– É um projeto que temos de abraçar. Poderemos trabalhar com mais tranquilidade e dignidade – disse Elenilson, que atua como guardador cadastrado na Cinelândia há 20 anos.

O sistema Jaé será responsável por processar pagamentos, validar o tempo de permanência, cruzar dados das placas dos veículos, identificar irregularidades e disparar notificações aos usuários.

O cronograma prevê, em junho, o início do credenciamento e treinamento dos agentes de verificação. Entre junho e julho, a Secretaria Municipal de Transportes realizará os testes operacionais do sistema. Já a partir de agosto está previsto, de forma gradativa, o início da operação para o público.