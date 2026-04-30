Governo de Roraima firma convênio com o Sebrae para impulsionar Indicações Geográficas

O Governo de Roraima, por meio da Seadi (Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação), e o Sebrae-RR firmaram, nesta sexta-feira, 24, um convênio voltado à estruturação de Indicações Geográficas de produtos regionais. A iniciativa contempla itens como paçoca, mel, soja, açaí e banana.

A assinatura ocorreu no Centro Amazônico de Fronteiras da UFRR (Universidade Federal de Roraima), durante a programação do Transformar Juntos e do Festival Viva Roraima, reunindo autoridades, produtores e representantes de instituições parceiras.

A parceria prevê investimento superior a R$ 1 milhão e tem como objetivo fortalecer cadeias produtivas, agregar valor aos produtos locais e ampliar a competitividade de Roraima nos mercados nacional e internacional.

O secretário da Seadi, Marcio Grangeiro, destacou o caráter estratégico da iniciativa e o planejamento de longo prazo. “Estamos construindo uma base sólida para o desenvolvimento do setor produtivo. É um trabalho contínuo, que vai gerar resultados consistentes e duradouros para o estado”, afirmou.

O superintendente do Sebrae-RR, Emerson Baú, ressaltou os diferenciais dos produtos roraimenses, impulsionados pelas condições naturais do estado. Segundo ele, culturas como a soja apresentam teores elevados de proteína e óleo, enquanto o mel se destaca pela pureza e diversidade.

“Nossos produtos possuem identidade própria, qualidade diferenciada e garantem rastreabilidade ao consumidor, o que amplia o acesso a mercados mais exigentes”, destacou.

Baú também enfatizou que o convênio contribui diretamente para a geração de emprego e renda, além de valorizar a produção regional.

O presidente da Aprosoja-RR (Associação dos Produtores de Soja e Milho), Murilo Ferrari, reforçou o avanço das Indicações Geográficas no estado e a importância da parceria para consolidar esse processo. “Estamos evoluindo de forma significativa. Esse convênio fortalece o reconhecimento dos nossos produtos e amplia as oportunidades para o setor”, afirmou.

Ele também destacou o crescimento da produção de soja em Roraima, que passou de cerca de 30 mil hectares em 2012 para uma estimativa entre 140 mil e 150 mil hectares na safra atual.

“Além do aumento da produção, temos um produto com características diferenciadas, resultado das condições climáticas e da alta luminosidade, o que contribui para maior teor de proteína e óleo, além de práticas sustentáveis que reduzem o impacto ambiental”, explicou.

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