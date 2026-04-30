NOTÍCIAS

Defesa Civil de Guaratinguetá participa do treinamento SP Sem Fogo 2026 – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Defesa Civil de Guaratinguetá participa do treinamento SP Sem Fogo 2026 – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Defesa Civil de Guaratinguetá participou, na quinta-feira (23) e sexta-feira (24), do treinamento SP Sem Fogo 2026, realizado no município de Santo Antônio do Pinhal.

 

A capacitação tem como objetivo preparar os agentes para o combate a incêndios em áreas verdes, especialmente durante o período de estiagem.

O município também renovou sua adesão ao Plano Preventivo de Estiagem do Estado de São Paulo para 2026, reforçando as ações de prevenção.

 

Durante o treinamento, os agentes receberam kits de combate a incêndio, que já estão disponíveis para uso e também serão distribuídos aos NUPDECs.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Prefeito vistoria estradas vicinais e define prioridades para patrolamento em Bonito – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on Author boavistaagora.com.br

A Prefeitura de Bonito intensificou nesta semana as ações de acompanhamento das estradas vicinais do município. O prefeito Josmail Rodrigues realizou, na quarta-feira (18) e quinta-feira (19), uma série de vistorias em diferentes pontos da área rural, acompanhado do diretor de Obras, Beto Busanello. Na quarta-feira, o prefeito esteve na região do Bambu e das […]
NOTÍCIAS

Oficina gratuita de confecção de pipas é realizada no CEU das Artes do Laranjeiras neste domingo (25) – Noticias

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por: Mariana Campos As famílias sorocabanas poderão participar, neste domingo (25), das 9h às 13h, da oficina gratuita de confecção de pipas, no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes) “Prof. Flávio Vespasiano Di Giorgi”, localizado no Parque das Laranjeiras. A atividade é aberta a todos, sem necessidade de inscrição prévia. Realizada pela […]
NOTÍCIAS

Governo do Estado lança editais que somam R$ 32,5 milhões para obras de melhoramento fluvial no Alto Vale

Posted on Author boavistaagora.com.br

Investimentos contemplam os municípios de Taió, Rio do Sul e Rio do Oeste com intervenções que somam quase 20 quilômetros de rios, ampliando a capacidade de vazão, reduzindo riscos de enchentes e fortalecendo a política estadual de prevenção a desastres – Foto: Airton Fernandes/SPDC O Governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado […]