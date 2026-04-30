Defesa Civil de Guaratinguetá participa do treinamento SP Sem Fogo 2026 – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Defesa Civil de Guaratinguetá participou, na quinta-feira (23) e sexta-feira (24), do treinamento SP Sem Fogo 2026, realizado no município de Santo Antônio do Pinhal.

A capacitação tem como objetivo preparar os agentes para o combate a incêndios em áreas verdes, especialmente durante o período de estiagem.

O município também renovou sua adesão ao Plano Preventivo de Estiagem do Estado de São Paulo para 2026, reforçando as ações de prevenção.

Durante o treinamento, os agentes receberam kits de combate a incêndio, que já estão disponíveis para uso e também serão distribuídos aos NUPDECs.