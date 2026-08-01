Agência Minas Gerais | Governo de Minas vistoria escola estadual recém-reformada em Água Comprida

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O governador Mateus Simões vistoriou, nesta sexta-feira (24/4), a Escola Estadual José Acácio da Silva, em Água Comprida, no Triângulo Mineiro. A unidade passou por obras recém-concluídas de reforma e ampliação de espaços, por meio do programa Mãos à Obra na Escola, da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), com um investimento de aproximadamente R$ 890 mil, que vem promovendo melhorias estruturais em diversas instituições de ensino em todo o estado.

Entre as mudanças na escola, que atualmente atende 181 estudantes, sendo 114 dos anos finais do ensino fundamental e 67 do ensino médio, estão a ampliação da biblioteca, a criação de uma sala de recursos e uma sala multiuso, além da construção de rampa de acessibilidade, garantindo mais inclusão e melhores condições de aprendizagem.

“Feliz por estar aqui, em Água Comprida, vistoriando as obras realizadas na única escola do município. Esses investimentos fazem toda a diferença, porque garantem que os alunos vão ter onde estudar com dignidade e tranquilidade”, destacou Mateus Simões.

Também foi realizada a reforma geral da escola, contemplando pintura, reestruturação do refeitório e dos banheiros, além da construção de entradas separadas para as redes estadual e municipal, que utilizam o mesmo prédio, promovendo mais organização e segurança.

Outras três obras já estão licitadas para a unidade, incluindo a reforma da quadra. Para as novas intervenções, serão destinados cerca de R$ 540 mil, totalizando mais de R$ 1,4 milhão em investimentos.

O Mãos à Obra na Escola já beneficiou mais de 2,4 mil instituições de ensino de Minas Gerais – quase 85% das unidades da rede estadual – com reformas, ampliações e melhorias estruturais, com investimento total superior a R$ 1,6 bilhão.

Destaque na escola

Além dos avanços estruturais, a Escola Estadual José Acácio da Silva também se destaca por iniciativas pedagógicas inovadoras, como o Prêmio Transformação, pelo qual a unidade desenvolveu o projeto “Além Muros”, que proporcionou experiências inéditas aos alunos do ensino médio.

Em 2025, os estudantes participaram de uma visita ao Museu do Ipiranga, em São Paulo (SP), seguida de um passeio à praia, uma grande oportunidade para muitos deles conhecerem novos locais e culturas.

Governo Presente

A vistoria do governador de Minas à escola em Água Comprida está inserida na programação de transferência da capital do estado para Uberaba, também no Triângulo Mineiro, dentro da iniciativa Governo Presente.

As transferências provisórias da capital se repetem por 19 cidades até junho, numa ação que busca reconhecer a importância e valorizar cada uma das regiões mineiras, além de possibilitar ao chefe do Executivo estadual conhecer ainda mais de perto as demandas dos moradores locais, incluindo os municípios ao redor de cada capital provisória.

Com isso, o Governo de Minas pretende destacar o papel estratégico desempenhado pelos municípios mineiros no fortalecimento das políticas públicas, na descentralização administrativa e na promoção do desenvolvimento regional.

A iniciativa reforça a importância de aproximar a administração pública estadual das diversas regiões de Minas Gerais, estimulando o diálogo federativo, a articulação institucional e a presença do Estado em cada território.