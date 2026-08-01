Alunos do projeto Eu Pratico Esporte Educacional Escolar da modalidade xadrez participam de evento na Câmara Municipal nesta sexta (24)

Fotos: Rose Campos/Secom

Foi um dia bem diferente para cerca de 120 estudantes, de quatro escolas da rede municipal de ensino, que integram o projeto “Eu Pratico Esporte Educacional Escolar”, da Secretaria da Educação (Sedu), na modalidade xadrez. Participaram alunos das escolas municipais “Prof.ª Ana Cecília Falcato Prado Fontes”, “Prof. Ary de Oliveira Seabra”, “Prof. José Carlos Florenzano” e “Prof. Edemir Antonio Digiampietri”. Todos foram convidados a participar de um evento de integração, jogando com colegas das outras escolas e, ao mesmo tempo, do projeto “Estudantes na Política”, que é promovido pela Câmara Municipal de Sorocaba.

Assim, tiveram a experiência de praticar o jogo de tabuleiro entre os colegas de classe, das outras escolas e, inclusive, com adultos, funcionários da Câmara e até mesmo vereadores, como Cristiano Passos, Vinícius Aith e o pastor Luis Santos, presidente da Câmara e que recepcionou os estudantes do projeto. Na sequência, os alunos também fizeram um tour, em grupos, pelas dependências da Casa de Leis e receberam informações sobre como é o trabalho do Legislativo sorocabano.

Participaram estudantes do 3º ao 5º ano, com idades que variam entre 8 e 11 anos. Além de lotar as mesas dispostas no saguão “Salvadora Lopes”, que dá acesso à Câmara, eles conheceram suas dependências, entre as quais podemos destacar o Plenário, os gabinetes dos vereadores, a sala da Presidência e também a área de Comunicação, onde está localizada a Rádio Câmera.

O objetivo do projeto “Estudantes na Política” é justamente aproximar os estudantes da política, mostrando a importância de uma instituição como é o Legislativo, apresentando sua estrutura e seu funcionamento.

“É uma ação de grande relevância, realizada em parceria com o Poder Legislativo sorocabano, que une esforços para proporcionar um dia de lazer, além de incentivar as crianças a desenvolverem o raciocínio lógico e estratégico, habilidades aprimoradas através do xadrez, um jogo que pode ser um aprendizado para toda a vida”, destacou o secretário da Educação, Fernando Marques.

Interação e novas aprendizagens

A professora Sabrina Salerno Ribeiro Trombelli, que integra o projeto “Eu Pratico…”, na E.M. “Prof. José Carlos Florenzano”, também ressaltou aspectos positivos da iniciativa e seu impacto na vida das crianças. “Eles adoram! Em primeiro lugar, eles apreciam muito a oportunidade de interagir com alunos de outras escolas, de socializar e aplicar o que aprenderam em sala de aula, não apenas com seus colegas habituais, mas também com crianças que apresentarão novas estratégias. Para isso, nos preparamos da melhor forma possível para trazer todos os alunos, e hoje conseguimos trazer todos os 30 que estão matriculados nessa modalidade, na escola. Os pais também são muito participativos e apoiam a participação dos filhos nesses eventos. É também uma oportunidade interessante para eles, pois muitos estão conhecendo um espaço que nunca haviam visitado, como a Câmara Municipal”, contou a professora Sabrina.

As aulas de xadrez tiveram início em março deste ano, quando os alunos passaram a ter contato com todas as regras, peças, seus movimentos e estratégias do jogo. Agora é a fase de aprofundamento desses conhecimentos. A oportunidade, portanto, é muito proveitosa, pois a interação com mais colegas permite ampliar o conhecimento e a troca de estratégias. “Eles observam como os outros jogam, como posicionam as peças e quais estratégias usam para vencer. É um momento de grande aprendizado, que nós, professores, também valorizamos muito”, ela acrescenta.

O presidente da Câmara, vereador Luís Santos, também destacou a relevância dessa iniciativa, expressando o quanto os alunos são bem-vindos ao espaço da Câmara.

“O Festival de Integração na modalidade xadrez marca, com muito significado, a abertura da programação do projeto ‘Eu Pratico Esporte Educacional Escolar’ em 2026. Mais do que um encontro entre estudantes, este momento representa a essência do projeto, que é utilizar o esporte como instrumento pedagógico, voltado à aprendizagem, ao desenvolvimento e à formação integral”, afirma o técnico pedagógico da Secretaria da Educação, Luis Gustavo Maganhato.

“O xadrez, em especial, tem um papel muito importante nesse processo, pois estimula o raciocínio lógico, a concentração, a tomada de decisão e o respeito ao outro. Ao reunir alunos de diferentes unidades escolares, fortalecemos também valores como convivência, cooperação e pertencimento”, ele reforça.

Os alunos também manifestaram seu entusiasmo em participar da atividade extra-classe. Miguel, da E.M. “Prof. Ary de Oliveira Seabra”, falou sobre a importância do aprendizado. “Eu não sabia quase nada, mas agora sinto que estou evoluindo no xadrez. Já tive algumas vitórias, mas preciso continuar praticando. Por isso, acho muito interessante estar aqui com alunos de outras escolas, porque conhecemos mais pessoas e podemos observar o estilo de jogo delas no xadrez”.

Já a sua colega Sofia veio da E.M. “Prof. José Carlos Florenzano” e também parecia animada. “Foi neste ano que eu entrei para o projeto e comecei a aprender. Aqui hoje foi bem legal. Também porque eu nunca tinha vindo para a Câmara antes. Então, estou aprendendo um monte de coisas novas”, contou.

Por fim, o xadrez acabou abrindo portas para uma série de experiências que, com certeza, serão marcantes na vida de tantos alunos.