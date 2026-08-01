Crianças relatam agressões e uso de drogas em casa à polícia e mãe acaba presa por maus-tratos em Boa Vista



Viatura da Polícia Militar de Roraima – Foto: Divulgação



Uma mulher, de 37 anos, foi presa por suspeita de maus-tratos contra os próprios filhos na noite de sexta-feira, 24, no bairro Senador Hélio Campos, zona Oeste de Boa Vista.

Quando a Polícia Militar chegou ao local da ocorrência, encontrou a suspeita na companhia de outras três pessoas, consumindo bebidas alcóolicas e drogas.

Durante a abordagem, um menino de 11 anos, filho da mulher, disse à guarnição que não suportava mais viver naquelas condições. Conforme a criança, tanto ele quanto a irmã, de 8 anos, sofrem agressões frequentes.

O garoto também afirmou que a mãe fazia uso de bebida alcóolica desde a manhã daquele dia e que costuma consumir entorpecentes dentro da residência. As crianças relataram ainda que a suspeita deixa uma bebê de um um ano sob os cuidados deles para usar drogas.

Questionados sobre alimentação, as vítimas informaram que não haviam jantado e que consumiam miojo cru, pois não têm permissão para usar o fogão.

Ao entrar na casa, os policiais encontraram um ambiente insalubre. Conforme relato das crianças à PM, o imóvel é frequentado por pessoas desconhecidas com frequência. Então, diante disso, a polícia encaminhou todos os envolvidos à delegacia.

As crianças disseram ter medo de voltar à residência por receio de novas agressões. A irmã mais velha, de 20 anos, compareceu à unidade policial e afirmou já ter conhecimento da situação vivida pelos menores.

Durante consulta, a PM também identificou que um dos homens presentes na casa estava em descumprimento de regras judiciais.

Fonte: Da Redação

