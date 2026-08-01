Avaliação do Ministério da Saúde confirma avanços no Hospital da Criança após projeto de reestruturação



Foto: Semuc



A Prefeitura de Boa Vista comemorou, nesta sexta-feira, 24, os resultados de melhorias na Saúde implementadas no Hospital da Criança Santo Antônio (HCSA). A avaliação do Ministério da Saúde (MS) destacou a sustentabilidade dos projetos de Reestruturação de Hospitais Públicos (RHP) e Lean nas Emergências. Assim, ressaltando os avanços na qualidade do atendimento e na gestão do único hospital infantil do estado.

Conforme a apresentação, a unidade alcançou taxa de conformidade geral de 71,2%, desempenho positivo. O resultado leva em conta a atualização da ferramenta de análise digital FAHosp, que passou a abranger novos setores. Além disso, critérios estruturais e processuais mais amplos, tornando a avaliação ainda mais completa.

“O mais positivo foi a gestão dos indicadores, que nos permite traçar planos de ação para corrigir o que precisa ser melhorado. A partir disso, conseguimos reduzir, por exemplo, a taxa de mortalidade e o tempo de espera no atendimento. Todo esse trabalho, com a criação de protocolos e a organização dos fluxos, trouxe impactos muito importantes para os usuários”, destacou a diretora do HCSA, Laudineia Barros.

Continuidade das melhorias na Saúde

As iniciativas foram implantadas com apoio técnico do Ministério da Saúde. Assim, promovendo a reorganização dos fluxos internos, a criação de protocolos e o fortalecimento da gestão hospitalar. Após o período de acompanhamento, o hospital passou a conduzir as ações de forma independente, visando à continuidade das melhorias.

“Esse evento se destaca por ser uma avaliação do serviço prestado pelo hospital no último ano. Não estamos lidando apenas com números. Nosso objetivo é melhorar o atendimento e a qualidade do serviço aos nossos pacientes”, pontuou a secretária municipal de Saúde, Mareny Damasceno.

Gestão fortalecida

Na dimensão “Gestão”, um dos destaques foi o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), que alcançou 100% de conformidade. Antes, o núcleo estava inserido na área estratégica, mas passou a atuar como setor independente, refletindo o amadurecimento das práticas voltadas à segurança e à qualidade assistencial.

Avanços na assistência

Na dimensão “Cuidado”, a unidade alcançou avanços importantes em diferentes setores. O serviço de diagnóstico apresentou conformidade de 81,4%, resultado de ajustes em equipamentos e da consolidação das metas de segurança do paciente. A agência transfusional também evoluiu, com aperfeiçoamento dos processos e adequação na identificação dos pacientes, apresentando 96,3% de conformidade.

Outro destaque foi o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, que apresentou taxa de conformidade de 94,6%, com ênfase no fortalecimento dos protocolos e na implantação do Programa de Gerenciamento de Antimicrobianos.

Sustentabilidade das ações na Saúde

Na avaliação do MS, os resultados apresentados evidenciam que as melhorias implementadas foram incorporadas à rotina do HCSA, demonstrando a sustentabilidade das ações e o amadurecimento das equipes na condução dos processos.

A coordenadora geral de projetos da Atenção Especializada do MS, Amanda Cavalcante, ressaltou que os projetos contribuíram para a melhoria da qualidade do atendimento, com menor tempo de internação e redução de infecções, além de possibilitar o retorno mais rápido das crianças para casa.

“A proposta vai além da implantação de melhorias pontuais. O objetivo é garantir que essas inovações façam parte da cultura do SUS, respeitando as especificidades regionais, como as características da região amazônica, e assegurando a continuidade dos avanços mesmo após a finalização dos projetos”, destacou.

Fonte: Da Redação

