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Sesau participa de oficina em Brasília para planejar ampliação de cirurgias especializadas

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Nesta semana, a Sesau (Secretaria de Saúde) participou das Oficinas Regionais de Planejamento da Modalidade 2 do programa Agora Tem Especialistas, promovido pelo Ministério da Saúde. A iniciativa reúne estados da região Norte com o objetivo de analisar as necessidades assistenciais e construir um plano regional preliminar para 2026.

A oficina ocorreu em Brasília e, durante a programação, os participantes foram divididos por estado para avaliar a realidade local, com base no levantamento das filas e na disponibilidade de profissionais, definindo de forma estratégica as cirurgias prioritárias.

“Essa modalidade é voltada para a ampliação e organização das cirurgias para a redução das filas e no atendimento das demandas mais urgentes. O próximo passo será a realização das visitas técnicas às nossas unidades hospitalares com o objetivo de organizar a nossa rede para a execução dessas cirurgias”, afirmou a Coordenadora Estadual do Programa Agora tem Especialistas, Hadassa Silva.

A comitiva de Roraima também contou com a participação da secretária adjunta Juliana Gomes, contribuindo para o fortalecimento das discussões e o alinhamento das estratégias estaduais com as diretrizes nacionais.

Paralelamente, o Estado segue com ações para ampliar o acesso à saúde especializada, como os atendimentos da Carreta da Mulher nos municípios e as ofertas de cuidados especializados itinerantes ambulatoriais.

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