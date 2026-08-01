Campus Bragança abre inscrições para especialização gratuita em Gestão Estratégica de TI – IFSP

Curso ofertado pelo Campus Bragança Paulista terá início no segundo semestre de 2026 e inscrições seguem até 12 de junho

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) está com inscrições abertas para o curso de pós-graduação lato sensu em Gestão Estratégica de Tecnologia da Informação, ofertado pelo Campus Bragança Paulista. Ao todo, são disponibilizadas 20 vagas para ingresso no segundo semestre de 2026, conforme previsto no edital publicado pela instituição .

A especialização é gratuita, sem cobrança de taxa de inscrição, matrícula ou mensalidades, e será realizada presencialmente no período noturno, com aulas às terças-feiras e quintas-feiras, das 19h às 22h35. O curso possui carga horária total de 420 horas, incluindo a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), com prazo máximo de integralização de até 30 meses .

Podem se candidatar profissionais com diploma de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação nas áreas de Gestão e Negócios ou Informação e Comunicação, além de candidatos com pós-graduação na área de Tecnologia da Informação. O processo seletivo será composto por etapa única de análise de currículo, com caráter eliminatório e classificatório .

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente de forma online, entre os dias 22 de abril de 2026 e 12 de junho de 2026. Os candidatos deverão preencher formulário eletrônico e anexar a documentação exigida em formato digital .

O edital também prevê a reserva de vagas para ações afirmativas, contemplando candidatos autodeclarados negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, conforme a legislação vigente. A distribuição das vagas considera critérios de inclusão e equidade no acesso à educação pública .

O resultado final do processo seletivo está previsto para ser divulgado em 7 de julho de 2026, uma terça-feira, e as aulas têm início programado para o dia 4 de agosto de 2026 .

Mais informações e o edital completo estão disponíveis no site oficial do Campus Bragança.