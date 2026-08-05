Prefeitura de João Pessoa debate assistência no atendimento às pessoas com doenças raras



24/04/2026 |

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As políticas de assistência social no atendimento às pessoas com doenças raras desenvolvidas pela Prefeitura de João Pessoa foram apresentadas, nesta sexta-feira (24), na 3ª edição do Congresso Nacional de Direitos Humanos em Doenças Raras, promovido pela Associação Paraibana de Doenças Raras (Aspador). O evento ocorreu no auditório do Ministério Público da Paraíba e contou, durante dois dias de encontro, com especialistas, instituições e representantes do poder público debatendo ações para fortalecer o atendimento às pessoas com doenças raras e suas famílias.

A secretária de Direitos Humanos e Cidadania de João Pessoa (Sedhuc), Benicleide Silvestre, enfatizou a importância da integração entre as políticas públicas e o cuidado com as famílias em situação de vulnerabilidade. “Trouxemos a temática da política de assistência social no atendimento aos pacientes raros e suas famílias, destacando o papel do Sistema Único de Assistência Social no Município e os benefícios ofertados nos territórios, por meio dos Cras e Creas. Também apresentamos ações como cesta básica, auxílio moradia, auxílio natalidade e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que ainda é pouco conhecido por muitas pessoas”, explicou.

O Congresso Nacional de Direitos Humanos em Doenças Raras reuniu autoridades e convidados em um espaço de diálogo e construção coletiva voltado à dignidade humana. A participação da Prefeitura reforça o compromisso da gestão municipal com a inclusão e o fortalecimento das políticas públicas, além de evidenciar a importância da articulação com instituições da sociedade civil, como a Aspador.