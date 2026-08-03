Governo de Roraima oferta serviços gratuitos à população no bairro Tancredo Neves

A ação reúne, em um único espaço, atendimentos de diversas áreas, com o objetivo de facilitar o acesso da população aos serviços públicos e ampliar a presença do Estado nas comunidades. Durante a programação, moradores da região e de bairros vizinhos poderão acessar serviços nas áreas de saúde, assistência social, educação, desenvolvimento e cidadania, além do apoio de instituições parceiras.

Saúde

A Sesau (Secretaria de Saúde) ofertará consultas com especialistas como cardiologista, cirurgião geral, clínico/pediatra, ginecologista, oftalmologista e ortopedista. Também estarão disponíveis vacinação, testagens rápidas para HIV, sífilis e hepatites, além de orientações preventivas e distribuição de insumos.

Acadêmicos do curso de Medicina da Uerr (Universidade Estadual de Roraima) realizarão aferição de glicose e pressão arterial, enquanto a Faculdade Cathedral disponibilizará atendimentos psicológicos.

O secretário adjunto de Saúde, Manuel Roque, destacou a participação da pasta na ação. “A gente está disponibilizando médicos especialistas como oftalmologista, urologista, ortopedista, cardiologista, otorrinolaringologista, pediatra e médicos clínicos também, além da participação da Vigilância Epidemiológica que estará fazendo testagens e a distribuição de insumos”, afirmou.

Assistência social

No eixo social, a população terá acesso à emissão de Carteira de Trabalho Digital, elaboração de currículo, cadastro no Sine, orientações sobre programas sociais, passe livre para pessoas com deficiência, serviços de inclusão social e brinquedoteca para o público infantil. Também serão realizadas ações preventivas, atendimento psicossocial e feira com produtos da agricultura familiar.

Mais serviços públicos

A área da educação contará com orientações da Seed (Secretaria de Educação e Desporto) sobre matrículas na rede estadual, projetos educacionais e bolsas de estudo como o Programa Pé-de-meia, além de atendimentos psicossociais. O IDJuv (Instituto de Desporto, Juventude e Lazer) promoverá atividades esportivas e recreativas.

Também estarão disponíveis serviços como emissão da Carteira de Identidade Nacional, negociação e regularização de contas de água pela Caer (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima), atendimentos do Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito de Roraima), serviços previdenciários, orientações da Defensoria Pública e ações de escuta ativa por meio da Ouvidoria.

No eixo do desenvolvimento, órgãos estaduais irão oferecer orientações ao público, emissão de documentos voltados à agricultura familiar, além de feiras e divulgação de programas voltados ao setor produtivo e ao empreendedorismo local.