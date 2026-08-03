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Governo de MS mobiliza estrutura e amplia ações para conter avanço da chikungunya no Estado

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Estratégia integrada reúne assistência, diagnóstico, controle vetorial e apoio interinstitucional em Dourados e região

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), intensificou as ações de enfrentamento à chikungunya em todo o Estado, com foco nas regiões de maior incidência, especialmente em Dourados, município que concentra o maior número de casos e óbitos relacionados à doença no país.

De acordo com o Boletim Epidemiológico  mais recente, o cenário é de atenção, com aumento expressivo de casos e maior pressão sobre a rede de saúde na região da Grande Dourados. Diante disso, o Estado estruturou uma resposta integrada, que envolve assistência, vigilância, diagnóstico, controle vetorial e articulação entre diferentes órgãos.

Na área assistencial, o Governo do Estado ampliou a capacidade de atendimento em Dourados com a abertura de 15 leitos exclusivos para pacientes com chikungunya no HRD (Hospital Regional de Dourados). Também foi implantado um fluxo emergencial de regulação para casos graves, reduzindo o tempo de resposta e permitindo o uso de mecanismos excepcionais para garantir acesso rápido aos serviços de saúde.

O secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa, ressaltou que a estratégia busca assegurar uma resposta completa à população. “Estamos atuando com monitoramento diário, apoio direto aos municípios e ampliação da capacidade de atendimento. Nosso objetivo é reduzir a transmissão e garantir o cuidado adequado aos pacientes, especialmente nas regiões mais afetadas”, afirmou.

A vigilância epidemiológica foi reforçada com monitoramento contínuo por meio da Sala de Situação e da atuação do COE (Centro de Operações de Emergência) estadual, que coordena as ações e possibilita respostas rápidas diante da evolução dos casos. O Lacen-MS (Laboratório Central de Saúde Pública) também atua no suporte diagnóstico, garantindo a confirmação oportuna dos casos.

Em Dourados, as ações contaram com o apoio da Força Nacional do SUS, em atuação conjunta com o Estado e o município. A secretária-adjunta de Estado de Saúde, Crhistinne Maymone, destacou a importância dessa integração. “Esse trabalho conjunto tem sido fundamental para ampliar a assistência e reorganizar a rede de atendimento, especialmente nas áreas mais vulneráveis, garantindo mais eficiência no enfrentamento da doença”, afirmou.

No combate ao mosquito, o Estado ampliou as ações de controle vetorial em todo o território. Em Dourados, as equipes atuam tanto na área urbana quanto nos territórios indígenas, com visitas domiciliares, eliminação de criadouros, aplicação de inseticidas e orientação à população.

As ações foram reforçadas com a capacitação de agentes de endemias, incluindo profissionais indígenas, e também com o apoio de militares do Exército, que passaram por treinamento específico para atuar no controle vetorial, ampliando a capacidade de resposta no município.

A atuação integrada conta ainda com o suporte da Defesa Civil estadual, que reforça a logística e a organização das ações em campo. A instituição atua na coordenação das frentes de trabalho, no apoio direto aos municípios e na agilização da execução das medidas, contribuindo para ampliar o alcance das atividades e garantir uma resposta mais eficiente à população.

Das 46,5 mil doses previstas, MS já recebeu 20 mil doses do imunizante.

Como parte das medidas de prevenção, Mato Grosso do Sul foi incluído na estratégia piloto de vacinação contra a chikungunya do Ministério da Saúde, com envio inicial de doses para os municípios de Dourados e Itaporã.

Paralelamente, a SES tem investido na qualificação dos profissionais de saúde, com capacitações voltadas ao diagnóstico e manejo clínico da doença, contribuindo para a redução de complicações e óbitos.

Além das ações do poder público, a SES reforça que a participação da população é fundamental para conter o avanço da chikungunya. A orientação é manter os quintais limpos e livres de recipientes que possam acumular água, verificar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, manter as caixas d’água bem tampadas e adotar medidas de proteção individual, como o uso de repelentes.

Em caso de sintomas como febre alta, dores no corpo e nas articulações, a recomendação é não se automedicar e procurar a unidade de saúde mais próxima da residência para avaliação e orientação adequada.

O Governo do Estado segue monitorando diariamente o cenário epidemiológico e ampliando as estratégias de enfrentamento, com foco na redução da transmissão e na garantia de atendimento adequado à população sul-mato-grossense.

Kamilla Ratier, Comunicação SES
Foto de capa: Álvaro Rezende/Secom/Arquivo
Internas: Divulgação SES

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