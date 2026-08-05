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Praça do Mirandinha ganha melhorias e novo acesso com iluminação em LED

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Foto: Semuc

A Praça do Mirandinha passou por melhorias que ampliam o acesso, a segurança e o conforto para a população. Atualmente, a rua das Laranjeiras, anexa à área de lazer, recebeu urbanização completa, com calçada, sarjeta e meio-fio. Além disso, implantou de iluminação em LED, proporcionando mais visibilidade para quem utiliza o espaço no período noturno.

Outra melhoria foi a criação de uma área de estacionamento, que facilita o acesso de veículos, oferecendo mais comodidade aos frequentadores. A Secretaria Municipal de Conservação Pública (SMCP) executou os serviços, como parte das ações de valorização dos espaços públicos da capital.

“Estamos trabalhando para garantir que os espaços públicos sejam mais acessíveis, seguros e bem estruturados, oferecendo melhores condições de uso para a população”, afirmou o secretário da pasta, Daniel Lima.

Momentos em família na Praça do Mirandinha

O casal Amanda Pereira e Victor Santos, ambos de 23 anos, decidiu comemorar seis anos de namoro na Praça do Mirandinha, com um piquenique romântico e aprovou as melhorias feitas no local.

“Aproveitamos o espaço para comemorar nosso aniversário de namoro. Ainda não tínhamos visto essa área de estacionamento na praça e só percebemos depois. Ficou muito prático para a comunidade. Além disso, a iluminação melhorou nessa área e trouxe mais segurança”, disse Amanda.

Quem também aprovou os serviços foi o empresário Sotero França, de 42 anos, que, nas horas livres, aproveita para passear de bicicleta com o filho. “Mirandinha se tornou tradição do bairro. Está bem cuidada e vigilante. A iluminação nessa rua ficou 100% e melhorou até para caminhada no fim de tarde”, frisou o empresário.

Novo acesso entre os bairros Murilo Teixeira e Equatorial também recebe iluminação

Além das melhorias na praça, a prefeitura também implantou iluminação em LED em um novo acesso estratégico entre os bairros Murilo Teixeira e Equatorial. Assim, garantiu mais qualidade e segurança para trafegar pelo local.

A ligação entre as ruas Julieta Pereira de Melo e Antônio Reszka contou com a implantação de galerias no igarapé Caranã. Portanto, contribuindo para a mobilidade urbana e o escoamento adequado das águas na região.

Fonte: Da Redação

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