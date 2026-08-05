Secretaria da Mulher realiza palestra na UBS Júlio de Mesquita Filho para informar sobre os serviços disponíveis às mulheres oferecidos pela Administração Pública

Fotos: Divulgação/Semul

Entre as ações da Secretaria da Mulher (Semul) na comunidade, que incluem visitas aos bairros e a realização de palestras às Unidades Básicas de Saúde (UBS) e aos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) do município, foi feita, nesta sexta-feira (24) uma visita à UBS Júlio de Mesquita Filho.

O objetivo foi informar à população sobre os serviços oferecidos pela Secretaria, bem como promover a conscientização sobre a violência doméstica, em todas as suas formas. Além disso, também foram apresentados projetos da Secretaria, como o “Pérolas”. Durante a ação, a equipe da Semul também pôde contar com a parceria de Alessandra Celeste S. Vicente e Michele Godoy, funcionárias da empresa Biolabor.

No mesmo espaço, também foi promovida uma palestra sobre saúde bucal, ministrada pela dra. Patrícia, cirurgiã dentista que atua na UBS. A ação faz parte do calendário Abril Grená, campanha brasileira voltada à conscientização e prevenção de doenças bucais, criada pela Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas (APCD).

Também participaram da ação as servidoras da UBS, a coordenadora Karine Mendonça,

Patricia Troiani, Luciane Dias Batista e Katya Regina Lopes, ainda, Eduardo, Luciane, a auxiliar de Enfermagem Katya e a cirurgiã dentista, Patrícia.

“São ações como essa que aproximam a população dos serviços disponibilizados pela Administração Pública e, principalmente, no nosso caso, de ações realizadas pela Secretaria da Mulher”, diz a secretária da pasta, Wanda Aparecida Oliveira.