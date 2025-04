GCM detém homem procurado por falta de pagamento de pensão alimentícia – Agência de Notícias

Posted on

No dia 8 de janeiro foi encerrada a 1ª etapa de pré-matrícula, com isso, neste domingo, 12 de janeiro, os pais/responsáveis poderão consultar a lista de designação, com os nomes dos estudantes de acordo com as unidades escolares desejadas, no site da Matrícula Digital. Após a verificação da unidade escolar designada ao estudante, é preciso […]