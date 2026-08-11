Dança, instrumentos e canto: IFRR abre vagas em aulas gratuitas para alunos e comunidade geral



Campus Boa Vista do Instituto Federal de Roraima – Foto: Arquivo



O Campus Boa Vista do Instituto Federal de Roraima (IFRR) abre nesta segunda-feira, 10, até o dia 14 de agosto, as inscrições para as oficinas do Complexo de Artes da unidade. As atividades terão início em 17 de agosto e seguirão até 17 de novembro, com duração total de três meses.

Voltadas para estudantes, servidores ativos e aposentados do IFRR e comunidade geral, as oficinas oferecem oportunidades de formação artística e musical em diferentes modalidades. Serão disponibilizadas 10 vagas em cada uma.

Confira os detalhes:

Modalidade Dia Horário Violão inicial Quinta-feira 16h às 17h Violão avançado Quinta-feira 17h às 18h Canto Quarta-feira 10h às 11h Teclado Terça-feira 16h às 17h Flauta transversal Segunda-feira 10h às 11h Piano Segunda-feira 10h às 11h Teoria musical Terça-feira 10h às 11h Saxofone Terça-feira 15h às 16h Chorinho Quarta-feira 18h às 20h Orquestra Sexta-feira 18h às 20h

Também serão ofertadas 20 vagas para Dança de Salão (quinta-feira, das 11h às 12h), assim como 4 para Banda, com encontros às terças, quintas e sextas-feiras, das 12h às 13h30. As oficinas de Trombone contarão com quatro turmas, cada uma com dez vagas. Dessa forma, elas serão ofertadas na segunda-feira (das 18h às 19h), na quarta-feira (das 15h às 16h) e na quinta-feira (das 10h às 11h e das 18h às 19h).

Já as oficinas de Trompete terão cinco turmas com dez vagas cada uma, sendo então distribuídas na segunda-feira (das 10h às 11h e das 11h às 12h), na quarta-feira (das 10h às 11h e das 11h às 12h) e na terça-feira (das 17h às 18h). Além disso, a oficina de Flauta Doce também contará com três turmas, cada uma com dez vagas, sendo as atividades realizadas na quarta-feira (das 10h às 11h e 15h às 16h) e na quinta-feira (das 16h às 17h).

Como se inscrever

As inscrições deverão ser realizadas por meio dos links específicos de cada oficina, disponíveis no Sistema Unificado de Administração Pública (Suap). Em seguida, os candidatos deverão confirmar a matrícula, até 17 de agosto de 2026, na Coordenação do Complexo de Artes. Menores de 18 anos deverão apresentar ficha de inscrição, autorização assinada pelo responsável legal, bem como cópia de documento oficial com foto. Por outro lado, os maiores de 18 anos deverão entregar a ficha de inscrição e cópia de documento oficial com foto.

A idade mínima para participação é de 10 anos nas oficinas de flauta transversal e de flauta doce. Contudo, para as demais oficinas, a idade mínima é de 12 anos. Servidores do IFRR também poderão participar das atividades, desde que haja anuência do(a) chefe imediato(a), conforme a Resolução 282/2017. Para os servidores com jornada de seis horas, as oficinas deverão ocorrer em horário oposto ao do expediente de trabalho.

Outras informações, incluindo a ficha de inscrição, autorização para menores, assim como a programação completa das oficinas com dias e horários, estão disponíveis no Campus Boa Vista e nos links de inscrição de cada atividade.

Fonte: Da Redação