Concertos com Orquestra Sinfônica e Hugo Rafael celebram aniversário de 372 anos de Sorocaba – Agência de Notícias

6 de agosto de 2026
16:15
Por: Evelyn Azevedo
Para comemorar o aniversário de 372 anos de Sorocaba, a Orquestra Sinfônica de Sorocaba (OSS) realizará dois concertos ao lado do cantor Hugo Rafael, sob regência e direção artística do maestro Eduardo Pereira. As apresentações ocorrerão no dia 14 de agosto, às 20h, na Sala Fundec, e no dia 16 de agosto, às 17h, no Sesc Sorocaba.
A OSS é administrada pela Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba (Fundec), que conta com a parceria da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult). A temporada da orquestra é realizada por meio da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, e conta com o patrocínio da multinacional JCB e da UOL.
O repertório reúne músicas nacionais e internacionais em versões sinfônicas com arranjos de Juliana Ripke, como “Isn’t She Lovely”, de Stevie Wonder; “Não Deixe o Samba Morrer”, consagrada na voz de Alcione; “Your Song” e “Rocket Man”, de Elton John; “I’ll Be There” e “Billie Jean”, de Michael Jackson; além de “Oceano” e “Flor de Lis”, de Djavan, entre outras.
O concerto integra a temporada 2026 da OSS, dedicada à memória do compositor, pianista e maestro sorocabano Nilson Lombardi, um dos principais nomes da música de concerto brasileira no século XX, que contribuiu para a produção musical brasileira e para a história cultural de Sorocaba.
Os ingressos podem ser adquiridos a R$ 48 (inteira) e R$ 24 (meia), na sede da Fundec, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30, no Sesc Sorocaba, ou pelo site: https://www.fundecsorocaba.com.br/eventos. A Fundec está localizada na Rua Brigadeiro Tobias, 73, no Centro, enquanto o Sesc Sorocaba está situado na Rua Barão de Piratininga, 555, no Jardim Faculdade. Mais informações pelo e-mail: eventos@fundecsorocaba.com.br, pelo telefone: (15) 3233-2220 ou pelo WhatsApp: (15) 99669-2817.