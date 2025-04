Cícero Lucena e Leo Bezerra inspecionam obra que vai acabar com alagamento entre Valentina e Mangabeira

A Prefeitura de João Pessoa está solucionando um problema histórico de alagamentos e mobilidade urbana na ligação entre os bairros Valentina Figueiredo e Mangabeira. Nesta quarta-feira (16), o prefeito Cícero Lucena inspecionou o andamento das obras de construção de uma ponte sobre o Rio Cuiá e projetou realizar a entrega antes do final do ano.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), estão sendo investidos R$ 17 milhões em um projeto com grande impacto de engenharia, que também prevê ações de proteção ambiental. Os trabalhos estão sendo realizados no Rio Cuiá, com a instalação de gabiões e estacas, que têm a função de alargar o leito do rio, enquanto a Defesa Civil atua na limpeza e dragagem.

“No compromisso com a cidade de João Pessoa, identificamos seus problemas e buscamos soluções, como nesta bela obra que liga Mangabeira ao Valentina. Começamos com o redirecionamento do leito do rio, por meio de gabiões nas duas margens. Agora estamos instalando estacas — são 52, com 25 metros de profundidade. Estamos em ritmo acelerado para, até o final do ano, entregarmos essa obra, que vai proporcionar melhor fluidez e trânsito entre os dois bairros”, detalhou o prefeito Cícero Lucena.

Durante a visita, o vice-prefeito Leo Bezerra destacou que a atual gestão municipal está enfrentando um problema histórico, negligenciado por gestões anteriores. Ele ressaltou ainda que a mobilidade urbana e o meio ambiente estão sendo considerados de forma integrada, com o objetivo de garantir mais qualidade de vida à população da capital, especialmente diante do crescimento observado nos últimos anos.

“Não se trata apenas de uma ponte — temos todas as licenças necessárias. Esta obra começa com a construção de um muro de contenção, que vai finalmente resolver o problema de alagamento tão esperado entre Mangabeira e Valentina. Tenho certeza de que será uma bela obra, que se tornará um ponto de destaque para esses bairros”, afirmou Leo Bezerra.