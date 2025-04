Prefeitura retoma obras para modernização de duas escolas

Fernanda Niquirilo





Secretaria de Educação e Cidadania

Colaborou o estagiário Rodrigo de Almeida

A Prefeitura de São José dos Campos retomou as obras de modernização de duas escolas, as Escolas Municipais de Ensino Fundamental Integral (Emefis) Professor Hélio Augusto de Souza, no Jardim Valparaíba, e Professora Mercedes Carnevalli Klein, no Jardim Satélite.

As obras, que estão sendo executadas pela Urbanizadora Municipal (Urbam), consistem na conclusão dos prédios, bem como na ampliação dos mesmos, beneficiando os estudantes e toda a comunidade escolar, que receberão estruturas modernas e novos conceitos educacionais, além de conforto e segurança.

A reforma, ampliação e modernização atende ao conceito do programa municipal Educação 5.0, com sala Google, sala Maker, laboratório de ciências, sala de arte e novas configurações para sala de leitura, oficina pedagógica, sala de AEE (Atendimento Educacional Especializado) e sala de API (Atendimento Psicopedagógico Institucional) para a educação especial.

No total, serão 15 novas salas de aulas construídas ou revitalizadas. As duas escolas já contam com quadras esportivas.

Investimentos

Serão investidos R$ 13 milhões na obra da Emefi Professor Hélio Augusto de Souza. Já a Emefi Professora Mercedes Carnevalli Klein receberá investimentos de R$ 14 milhões. Ambas obras nas escolas têm previsão de término até o final de 2028.



Equipes trabalham na retomada das obras | Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

Educação 5.0

Com a reforma e ampliação, alunos, professores, funcionários e toda a comunidade serão beneficiados com prédios modernos, inspirados em novos conceitos educacionais.

O programa Educação 5.0 possibilita que a educação pública se atualize e acompanhe o desenvolvimento do mundo, com as tecnologias e novidades que preparam a nova geração para o futuro.

Os novos ambientes, salas, laboratórios, ferramentas tecnológicas e projetos pedagógicos visam o desenvolvimento das habilidades e competências socioemocionais dos estudantes, que se preparam para o futuro.

O programa Educação 5.0 foi lançado pela Prefeitura em 2021 para consolidar a transformação digital na rede de ensino municipal com um novo modelo educacional, em que a escola passa a dispor de ferramentas tecnológicas para aprimorar o ensino, além de ambientes mais dinâmicos, colaborativos e de interação.



