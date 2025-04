Mazatlán x Tijuana ASSISTIR AO VIVO HOJE (27/04), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

Por MRNews



A PARTIDA entre Mazatlán x Tijuana é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (27) às 00 hs (horário de Brasília). A partida tem Mazatlán como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Campeonato Mexicano – Prévia: Mazatlán x Tijuana – Palpites, Escalações e Prognóstico (27/04, 00h00 de Brasília)

Mazatlán e Club Tijuana se enfrentam neste sábado, 27 de abril de 2025, à meia-noite (horário de Brasília), em jogo válido pela última rodada do Clausura da Liga MX. A partida acontece no Estadio El Encanto, com as duas equipes buscando fechar a temporada com dignidade.

Situação das Equipes

O Mazatlán entra em campo sem chances de avançar ao mata-mata, mas com o objetivo de somar pontos para melhorar sua colocação geral e escapar das últimas posições da tabela. A equipe teve uma campanha irregular, marcada por instabilidade defensiva e poucas vitórias em casa.

Já o Tijuana também não conseguiu embalar no Clausura e figura entre os piores visitantes da competição. Mesmo com algumas peças ofensivas interessantes, como Carlos González e Christian Rivera, o time não conseguiu ser consistente, especialmente fora de seus domínios.

Retrospecto do Confronto

Nos últimos cinco duelos entre Mazatlán e Tijuana pela Liga MX, o equilíbrio é evidente: duas vitórias para cada lado e um empate. No confronto mais recente, disputado em setembro de 2024, o Tijuana venceu por 3 a 2 em casa.

Destaques Individuais

No Mazatlán, o meia Jefferson Intriago é o principal organizador, enquanto o atacante Luis Amarilla continua sendo a esperança de gols. Do lado do Tijuana, Carlos González tem sido um dos poucos destaques ofensivos e deve comandar o ataque dos visitantes.

Palpite: Mazatlán 2 x 1 Tijuana

Mesmo sem grandes pretensões, o Mazatlán tende a aproveitar o fator casa diante de um adversário frágil fora. A expectativa é de uma partida com gols e vitória apertada dos mandantes.

Prováveis Escalações

Mazatlán (4-4-2):

Vikonis; Colula, Padilla, Vegas, Meraz; Bello, Intriago, Colman, Rubio; Sansores, Amarilla.

Desfalques:

Nenhum confirmado até o momento.

Tijuana (4-2-3-1):

Rodríguez; López, Valenzuela, Loroña, Martínez; Rivera, López; Domínguez, Montecinos, Canelo; González.

Desfalques:

Rodrigo Godínez (lesionado), Cavallini (dúvida).

A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

