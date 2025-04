Fapesp abre editais para pesquisadores iniciantes ou sem captações prévias – IFSP

O prazo para submissão de projetos em ambos os editais vai até 15 de maio

A Fapesp lançou dois editais, um focado em pesquisadores com menos de 8 anos de contratação, e o outro, para proponentes que nunca foram contemplados com auxílio Fapesp.

Auxílio à Pesquisa Projeto Inicial π (Pi) — Edital 2025

O Auxílio à Pesquisa Projeto Inicial π destina-se a apoiar projetos baseados em ideias audaciosas, disruptivas, que favoreçam o estabelecimento de uma carreira de pesquisa e ensino de sucesso. Tais projetos devem ser desenvolvidos sob a responsabilidade de pesquisadores recém-contratados com excelente potencial. Assim, podem submeter propostas de Auxílio à Pesquisa Projeto Inicial π pesquisadores contratados com vínculo empregatício há menos de 8 anos em instituições de pesquisa do estado de São Paulo. Adicionalmente, o proponente deve possuir título de doutor, obtido há menos de 12 anos até a data limite de submissão da proposta.

Prazo de submissão: até 15/5.

Saiba mais: https://fapesp.br/17466/chamada-de-propostas-auxilio-a-pesquisa-projeto-inicial-p-pi-edital-2025.

Primeiros Projetos — Edital 2025

Esta chamada foi concebida para apoiar anualmente a contratação de até 100 (cem) Primeiros Projetos de Pesquisa em todas as áreas do conhecimento, com vínculo empregatício, para pesquisadores já estabelecidos, que nunca foram contemplados com projeto de Auxílio à Pesquisa na Fapesp.

Prazo de submissão: 15/5.

A Fapesp já anunciou que irá lançar uma segunda rodada desse edital, com prazo até 15/8.

Saiba mais: https://fapesp.br/17465/diretrizes-para-submissao-de-propostas-na-chamada-fapesp-primeiros-projetos-edital-2025.

Caso o(a) servidor(a) do IFSP esteja interessado(a), mas precise de apoio, a PRP está com edital aberto para Capacitação de Submissão de Projetos a Órgãos e Agências de Fomento. Por meio desse edital, o contemplado receberá mentoria de um pesquisador mais experiente, e um bolsista que poderá auxiliar na elaboração e submissão do projeto.

Saiba mais: https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/142-assuntos/pesquisa/editais-pesquisa/4985-edital-prp-08-2025-edital-de-selecao-para-capacitacao-e-incentivo-a-pesquisadores-para-submissao-de-projetos-de-pesquisa-junto-as-agencias-ou-orgaos-oficiais-de-fomento.