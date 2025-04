Querétaro x Pachuca ASSISTIR AO VIVO HOJE (27/04), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA entre Querétaro x Pachuca é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (27) às 20 hs (horário de Brasília). A partida tem Querétaro como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Noticias do Campeonato Mexicano

Campeonato Mexicano – Prévia: Querétaro x Pachuca – Palpites, Escalações e Prognóstico (27/04, 20h00 de Brasília)

Querétaro e Pachuca se enfrentam neste sábado, 27 de abril de 2025, às 20h00 (horário de Brasília), no Estadio La Corregidora, em confronto decisivo pela última rodada da fase regular do Clausura da Liga MX. Enquanto os Gallos Blancos tentam confirmar uma vaga no play-in, os Tuzos ainda sonham com o G4 e vaga direta nas quartas de final.

Panorama das Equipes

O Querétaro chega embalado por uma sequência positiva e ocupa a 9ª colocação, dependendo apenas de si para confirmar a classificação ao play-in. A equipe comandada por Mauro Gerk tem mostrado solidez defensiva e um bom desempenho em casa, com destaque para o zagueiro Kevin Escamilla e o meia Pablo Barrera.

Do outro lado, o Pachuca faz uma campanha sólida e quer assegurar um lugar entre os quatro melhores da fase regular. Com jovens talentos e um sistema ofensivo envolvente, os Tuzos aparecem como fortes candidatos ao título. O técnico Guillermo Almada deve escalar força máxima para garantir um triunfo fora de casa.

Retrospecto e Histórico

Nos últimos cinco encontros entre Querétaro e Pachuca, o equilíbrio foi a tônica: duas vitórias para cada lado e um empate. No Clausura 2024, o Querétaro venceu por 2 a 1 jogando como mandante.

No entanto, o Pachuca possui uma leve vantagem histórica e costuma se impor nos duelos decisivos, especialmente com sua capacidade de controlar o meio-campo e trabalhar a posse de bola.

Destaques Individuais

O Querétaro aposta em Federico Lértora como principal articulador, enquanto o veterano Pablo Barrera segue decisivo com assistências e bolas paradas. No ataque, José Zúñiga é quem carrega a responsabilidade pelos gols.

O Pachuca, por sua vez, conta com o jovem talento Erick Sánchez, além do promissor goleador Illian Hernández, que vive grande fase. O equilíbrio entre juventude e tática ofensiva é o grande trunfo dos Tuzos.

Palpite: Querétaro 1 x 2 Pachuca

Com um elenco mais qualificado e lutando por uma posição privilegiada na tabela, o Pachuca é favorito mesmo jogando fora. A expectativa é de uma partida bem disputada, mas com os visitantes levando a melhor no segundo tempo.

Prováveis Escalações

Querétaro (4-4-2):

Allison; Mendoza, Escamilla, Omar Mendoza, Ayón; Lértora, Barrera, Rivera, Montero; Zúñiga, Sepúlveda.

Desfalques:

Raúl Sandoval (suspenso).

Pachuca (4-2-3-1):

Ustari; Álvarez, Tapias, Cabral, Aceves; López, Sánchez; De La Rosa, Chávez, Rodríguez; Hernández.

Desfalques:

Nenhum confirmado.





A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

Campeonato Mexicano.